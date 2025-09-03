Thương vụ 6 triệu euro tiễn Ten Hag rời Leverkusen

Chỉ sau hai tháng dẫn dắt Bayer Leverkusen, Erik ten Hag đã phải ra đi trong cay đắng.

Sáng 1/9, tại BayArena, Giám đốc Thể thao Simon Rolfes và CEO Fernando Carro trực tiếp thông báo quyết định sa thải, chấm dứt sớm cuộc phiêu lưu ngắn ngủi của cựu HLV Man United.

Theo Bild, nguyên nhân cuối cùng đẩy Ten Hag ra khỏi ghế nóng chính là thương vụ Lucas Váazquez. Cựu cầu thủ Real Madrid được Leverkusen đưa về với giá 6 triệu euro mà không hề thông qua HLV trưởng. Khi hợp đồng đã ký và kiểm tra y tế hoàn tất hôm 26/8, Ten Hag mới có cuộc gặp đầu tiên với tân binh. Với giới thượng tầng Leverkusen, đó là dấu hiệu cho thấy niềm tin vào HLV người Hà Lan đã mất sạch.

“Chúng tôi cảm thấy mọi thứ đang đi sai hướng. Trước khi trượt dài đến sai điểm đến, chúng tôi buộc phải hành động ngay” ,Rolfes thừa nhận, đồng thời thẳng thắn nói ông đã sai lầm khi lựa chọn Ten Hag thay thế Xabi Alonso.

Về mặt tài chính, Leverkusen phải trả cái giá không hề nhỏ. Ten Hag còn hợp đồng đến năm 2027 và sẽ nhận khoảng 5 triệu euro tiền đền bù, cộng thêm lương hai tháng đã làm việc. Tổng chi phí xấp xỉ 6 triệu euro - tương đương 100.000 euro cho mỗi ngày tại nhiệm. Một con số phơi bày mức độ thất bại của cuộc “hôn nhân” chưa kịp thành hình.

Sau khi sa thải Ten Hag, Leverkusen tạm giao quyền cho ban huấn luyện phụ trách, trong khi Marco Rose - cựu thuyền trưởng RB Leipzig - được xem là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại BayArena.