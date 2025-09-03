Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà vô địch Euro 2008 chơi tiếp tại Serie A

  • Thứ tư, 3/9/2025 06:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hậu vệ Raul Albiol chính thức gia nhập Pisa – đội bóng vừa giành quyền thăng hạng Serie A – sau khi chia tay Villarreal trong vinh quang.

Ramos và Raul Albiol là hai cầu thủ vô địch Euro 2008 chưa chịu treo giày.

Albiol chuẩn bị bước sang tuổi 40 vào ngày mai, đã ký hợp đồng một năm với CLB Italia. Đây cũng là lần tái xuất Serie A của anh kể từ quãng thời gian khoác áo Napoli, nơi ở hai vòng đấu đầu tiên mùa này Pisa hòa Atalanta và để thua Roma.

“Pisa vui mừng thông báo đã ký hợp đồng dài hạn với hậu vệ Raúl Albiol, sinh năm 1985,” CLB Italia do HLV Alberto Gilardino – nhà vô địch World Cup 2006 – dẫn dắt, phát đi thông báo.

Trung vệ kỳ cựu, nhà vô địch World Cup 2010 cùng tuyển Tây Ban Nha, đến Italia dưới dạng cầu thủ tự do sau khi rời Villarreal. Tại đây, anh từng mong muốn khép lại sự nghiệp bên gia đình.

Pisa ca ngợi: “Thật khó để tóm lược trong vài dòng sự nghiệp của một nhà vô địch đã để lại dấu ấn không thể phai mờ ở những đội bóng như Real Madrid, Napoli, Valencia hay Getafe, với vô số chiến thắng và danh hiệu. Chưa kể đến chức vô địch World Cup cùng hai chức vô địch châu Âu trong màu áo tuyển Tây Ban Nha”.

Sự nghiệp của Albiol trải dài với nhiều chiến công hiển hách: cùng Villarreal vô địch Europa League 2021; cùng Napoli giành Coppa Italia và Siêu cúp Italia; cùng Real Madrid đoạt La Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu cúp Tây Ban Nha; cùng Valencia giành UEFA Cup và Cúp Nhà Vua. Anh cũng từng có một mùa giải khoác áo Getafe.

Ở cấp độ ĐTQG, ngoài chức vô địch World Cup 2010, Albiol từng đăng quang giải U19 châu Âu 2004, rồi cùng đội tuyển quốc gia lên ngôi tại Euro 2008 và Euro 2012. Albiol cùng Sergio Ramos và Sergio Busquets là 3 nhà vô địch World Cup 2010 chưa giải nghệ nhưng chỉ còn Albiol thi đấu tại châu Âu. Nếu tính đội hình vô địch Euro 2008, chỉ còn Albiol và Ramos.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Tú Anh

