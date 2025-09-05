Tân binh MU gây ngỡ ngàng

CĐV MU bất ngờ khi đoạn video về thủ môn Senne Lammens ghi bàn gỡ hòa ở phút cuối tạo cơn sốt trên mạng xã hội.

Thủ môn người Bỉ gia nhập MU trong hè 2025 với bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng. Anh được kỳ vọng chiếm vị trí số một trong khung gỗ của đội sau khi Andre Onana bị đẩy xuống ghế dự bị. Ngoài những pha cản phá xuất sắc, Lammens còn chứng minh khả năng ghi bàn ấn tượng.

Lammens từng ghi bàn khi thi đấu cho đội dự bị Club Brugge ở UEFA Youth League 2019 trong trận gặp Real Madrid thời điểm 17 tuổi. Khi Brugge bị dẫn 1-2 và chỉ còn vài giây, họ được hưởng quả phạt góc. Lammens lên tham gia tấn công và đánh đầu thành công, giúp Brugge có được trận hòa 2-2, qua đó vượt qua vòng bảng.

Đoạn video về pha ghi bàn của Lammens lập tức thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, đồng thời khiến các CĐV "Quỷ đỏ" cực kỳ phấn khích.

"Giải quyết được vấn đề tấn công và thủ môn cùng lúc rồi", "Hay hơn cả thủ môn của chúng ta, họ còn phản lưới", "Hãy dùng Lammens và Maguire trên hàng công trong 10 phút cuối trận", "Lammens ghi bàn còn hay hơn Sesko hay Hojlund"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Lammens nổi bật với phản xạ và những tình huống cứu thua bằng chân. Anh được đánh giá có phong cách chơi gần tương đồng với David de Gea. Lammens cũng là một chuyên gia trong việc bắt phạt đền, khi cản được 4 trên 6 quả 11 m phải đối mặt, đạt tỷ lệ cứu thua lên tới 80%. Con số này giúp Lammens nằm trong nhóm 7% các thủ môn bắt phạt đền tốt nhất tại châu Âu.

