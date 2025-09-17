Mijatovic cảnh tỉnh Vinicius

Vinicius Jr vừa trải qua khoảnh khắc hiếm thấy khi ngồi dự bị ở Champions League, và lời cảnh báo từ Predrag Mijatovic càng khiến tương lai của anh thêm nóng bỏng.

Vinicius Jr không được HLV Xabi Alonso xếp đá chính trước Marseille.

Trên sóng chương trình El Larguero, Mijatovic - người từng khoác áo Real giai đoạn 1996-1999 và giữ vai trò Giám đốc Thể thao từ 2006-2009 - khẳng định HLV Xabi Alonso sẽ không ngần ngại “trảm” bất kỳ ngôi sao nào nếu họ không đáp ứng yêu cầu.

“Tôi biết triết lý của Xabi. Ông ấy muốn mọi cầu thủ luôn duy trì trạng thái sung sức, được thi đấu thường xuyên ở cả La Liga lẫn Champions League. Nếu bạn tập luyện thiếu nhiệt huyết chỉ vì không đá chính, bạn sẽ không được ra sân. Tất cả phụ thuộc vào Vinicius: nếu cậu ấy quyết tâm hơn, cậu ấy sẽ chơi. Nếu không, sẽ có người khác thay thế”, Mijatovic nhấn mạnh.

Trước Marseille ở giai đoạn League Phase, Champions League rạng sáng 17/9, Vinicius xuất phát trên ghế dự bị - điều hiếm khi xảy ra trước đây. Tới phút 63, chân sút người Brazil mới được HLV Xabi Alonso tung vào sân. Dù vậy, đêm ở Bernabeu chứng kiến Kylian Mbappe toả sáng với cú đúp giúp Real thắng 2-1.

Thời gian qua, Vinicius không có phong độ tốt. Hình ảnh của mũi nhọn Nam Mỹ gắn với những tin đồn liên quan đến tương lai ở Real Madrid. Có nguồn tin cho rằng Vinicius muốn được "Los Blancos" tăng lương - điều mà ban lãnh đạo không hề sẵn sàng đáp ứng.

Vinicius chưa cho thấy phong độ bùng nổ như trước.



Song song với lời cảnh báo dành cho Vinicius, cựu tiền đạo Montenegro dành nhiều lời khen ngợi cho Mbappe: “Năm nay tôi thấy Mbappe khác biệt: hạnh phúc, thoải mái và sắc bén hơn. Cậu ấy quyết đoán, tốc độ, biết ghi bàn lẫn kiến tạo. Một cầu thủ toàn diện và đó là tin cực kỳ tốt cho Real Madrid. Tôi tin Mbappe sẽ vượt thành tích mùa trước”.

Mijatovic cũng bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào tài năng trẻ Franco Mastantuono (18 tuổi): “Cậu ấy có cá tính mạnh, không biết sợ. Sân Bernabeu không khiến cậu ấy run rẩy. Dù chưa gặp may trong khâu ghi bàn, nhưng kỹ thuật và sự tự tin của cậu ấy rất ấn tượng. Mastantuono có một tương lai rực rỡ phía trước”.

Theo Mijatovic, Xabi Alonso chính là nhân tố quan trọng tạo ra bầu không khí cạnh tranh công bằng ở Madrid: “Ông ấy dám đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ, dám trao cơ hội cho họ. Tất cả đều hiểu rằng dưới tay Xabi, họ sẽ có nhiều cơ hội để chứng minh bản thân”.