Chuyện gì đang xảy ra với Salah?

Khi cả nước Anh bắt đầu nghi ngờ, Arne Slot lại chọn cách tin. Với ông, sự im lặng của Salah không phải dấu hiệu của thoái trào - mà là khoảng lặng trước một cơn bùng nổ quen thuộc.

Bảy trận Premier League liên tiếp không ghi bàn từ bóng sống - đó là điều chưa từng xảy ra với Mohamed Salah kể từ khi anh đặt chân đến Anfield năm 2017. Nhưng giữa làn sóng hoài nghi, Arne Slot vẫn giữ một thái độ bình thản lạ lùng: “Điều cuối cùng tôi lo là Mo sẽ ghi bàn trở lại”.

Một sự bình thản không vô cớ

Slot không nói cho có. Ông hiểu rằng, nếu có cầu thủ nào ở Liverpool xứng đáng với sự kiên nhẫn, thì đó chính là Salah - người đã gồng gánh đội bóng qua bao thăng trầm, đã biến bàn thắng thành thói quen, và sự ổn định thành thương hiệu.

29 bàn, 18 kiến tạo mùa trước là con số mà ngay cả trong giai đoạn đỉnh cao của mình, nhiều siêu sao cũng khó chạm tới. Nhưng ở tuổi 33, “Vua Ai Cập” đang phải chiến đấu không chỉ với đối thủ, mà với cả thời gian.

Điều đáng nói là Salah không mất đi bản năng, mà đơn giản anh chưa tìm lại được nhịp điệu quen thuộc trong một hệ thống đang thay đổi quá nhanh.

Liverpool mất Trent Alexander-Arnold - người từng là “cánh tay phải” đúng nghĩa của Salah. Bộ đôi ấy là mạch sống của hệ thống tấn công suốt 6 năm qua.

Theo thống kê, chỉ riêng mùa trước, Trent thực hiện 147 đường chuyền xuyên tuyến cho Salah, nhiều hơn ít nhất 39 lần so với bất kỳ cặp đôi nào khác ở Premier League.

Arne Slot vẫn dành niềm tin cho Salah.

Sự ra đi của Trent khiến Salah như mất đi một nhịp quen trong bản nhạc mà anh vốn là người hát chính. Giờ đây, anh phải tìm lại “giai điệu” mới giữa những Isak, Ekitike hay Wirtz - những người vẫn còn đang học cách thấu hiểu cách anh di chuyển, cách anh đột phá, và cả cách anh im lặng trước khung thành.

Khi con số phản ánh nỗi lo

Các chỉ số đang chống lại Salah: chỉ 6,2 lần chạm bóng trong vòng cấm mỗi trận, giảm mạnh so với 9,6 mùa trước; trung bình chỉ 1,6 pha rê bóng mỗi trận, chưa bằng một nửa; và xG (chỉ số bàn thắng kỳ vọng) thấp nhất kể từ khi anh đến Liverpool. Nhưng ở góc độ khác, anh vẫn tạo ra 19 cơ hội, chỉ kém hai so với cùng kỳ mùa trước, và vẫn dẫn đầu đội về số kiến tạo. Nghĩa là, Salah không biến mất - anh chỉ đang lùi lại một nhịp trong một hệ thống đang tự điều chỉnh.

Slot chọn niềm tin thay vì hoảng loạn. Ông hiểu rõ, đôi khi để một ngôi sao tái sinh, điều cần nhất là không gian để thở. Việc để Salah ngồi dự bị trong trận thắng Frankfurt 5-1 không phải là hình phạt, mà là một tín hiệu: hãy nghỉ một nhịp để tìm lại chính mình.

Bởi Salah không cần lời thúc giục, cũng chẳng cần ai nhắc anh về bản năng ghi bàn. Anh chỉ cần một khoảnh khắc - một cú ngoặt quen thuộc, một pha bứt tốc ở cánh phải, một cú cứa lòng vào góc xa - để mọi nghi ngờ tan biến.

Và khi điều đó xảy ra, như mọi khi trong quá khứ, người ta sẽ lại nói: “Salah trở lại.” Nhưng thực ra, anh chưa bao giờ rời đi cả.