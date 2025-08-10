Baleba - tiền vệ khiến MU phá két trăm triệu bảng

Manchester United đang bước vào mùa hè chuyển nhượng 2025 với một chiến lược rõ ràng: tái thiết toàn diện dưới bàn tay Ruben Amorim.

Những bản hợp đồng Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và sắp tới là Benjamin Sesko không chỉ bổ sung hỏa lực cho hàng công, mà còn phác họa triết lý bóng đá mà Amorim theo đuổi - tốc độ, sức mạnh và khả năng gây áp lực liên tục.

Trong bức tranh đó, Carlos Baleba hiện lên như một mắt xích then chốt. Tiền vệ 21 tuổi của Brighton không đơn thuần là một cái tên tiềm năng; anh là mẫu cầu thủ mà MU đang thiếu trầm trọng: vừa tranh chấp mạnh mẽ, vừa cầm nhịp tốt, lại đủ bền bỉ để gánh khối lượng công việc khổng lồ ở trung tuyến.

MU cần gì ở Baleba?

Triết lý 3-4-2-1 của Amorim đòi hỏi hai tiền vệ trung tâm không chỉ thu hồi bóng, mà còn phải bao quát không gian, bịt các khoảng trống khi mất bóng và khởi phát tấn công khi giành lại quyền kiểm soát. Vấn đề là ở MU hiện tại, mỗi cái tên đều chỉ mạnh ở một khía cạnh.

Casemiro dày dạn kinh nghiệm nhưng đã 33 tuổi, khó duy trì cường độ cả mùa. Bruno Fernandes sáng tạo nhưng không giỏi phòng ngự. Manuel Ugarte chắc chắn ở khâu thu hồi nhưng hạn chế khi triển khai bóng. Kobbie Mainoo vẫn trong quá trình khẳng định vị trí.

Amorim từng thẳng thắn: “Chúng tôi thiếu tốc độ, đặc biệt ở giữa sân”. Đó là lý do Baleba - một cầu thủ có thể kết hợp cả sức mạnh, tốc độ lẫn khả năng thoát pressing - trở thành mục tiêu hàng đầu.

Từ Lille sang Brighton để thay thế Moises Caicedo chỉ sau 21 trận Ligue 1, Baleba phải mất một mùa thích nghi với nhịp độ Premier League. Nhưng mùa 2024/25, anh bứt lên mạnh mẽ, nằm trong nhóm 3 cầu thủ đá nhiều phút nhất Brighton. Với MU - nơi Fernandes là người duy nhất trụ vững cả mùa, trong khi phần còn lại liên tục xoay vòng - sự bền bỉ ấy là một món hàng xa xỉ.

Những con số biết nói: chỉ số “phòng ngự chủ động” (Front-foot defending) và “tỷ lệ tắc bóng thành công” đều ở mức 88/99. Khả năng thắng tranh chấp tay đôi, cả trên không lẫn dưới đất, thuộc nhóm 25% tốt nhất Premier League.

Về phong cách, Baleba như sự lai ghép của Caicedo và Yves Bissouma: mạnh mẽ trong tranh chấp như người trước, và khéo léo cầm bóng, thoát pressing như người sau. Lợi thế chân trái càng khiến anh trở nên hiếm trên thị trường.

Theo SkillCorner, Baleba nằm trong nhóm tiền vệ U23 giữ bóng khi bị áp sát tốt nhất châu Âu. Những pha bứt tốc từ sân nhà vượt qua tuyến pressing đối phương là thứ Brighton và cả Premier League đã quen thuộc.

Baleba không chỉ đá tốt ở trung tâm. Anh từng được HLV Brighton kéo xuống đá trung vệ lệch trái khi đội khủng hoảng nhân sự. Khả năng lùi sâu nhận bóng, phá vỡ lớp pressing đầu tiên và mở ra tình huống tấn công là thứ mà MU rất cần.

Hình ảnh rõ nhất là tại Old Trafford mùa trước: chỉ trong 5 phút đầu, Baleba lùi xuống nhận bóng từ Van Hecke, tung đường chuyền vượt tuyến cho Mitoma bứt tốc, và bàn mở tỷ số đến ngay sau đó.

Nhưng ở tuổi 21, sự táo bạo đôi khi khiến Baleba trả giá. Mùa trước, anh nhận 8 thẻ vàng, 2 lần phạm lỗi dẫn tới phạt đền và 1 thẻ đỏ. Tình huống kéo Joshua Zirkzee trong vòng cấm trước MU hay pha vào bóng quyết liệt ở Bournemouth là những minh chứng.

HLV Fabian Hurzeler từng nhận xét: “Cậu ấy vẫn đôi lúc mất tập trung, nhưng mang lại tác động lớn. Nếu giữ được sự khiêm tốn và tinh thần làm việc, cậu ấy sẽ có tương lai rực rỡ.”

Thương vụ không dễ dàng

Brighton nổi tiếng với khả năng “trồng và bán” tiền vệ – Bissouma, Alexis Mac Allister, Caicedo đều đã ra đi – nhưng họ muốn giữ Baleba thêm ít nhất một mùa để Malick Yalcouye tích lũy kinh nghiệm.

MU muốn “ra tay” sớm trước khi cuộc đua giá bắt đầu, nhưng Brighton có thể yêu cầu trên 115 triệu bảng – ngang hoặc hơn mức Chelsea trả cho Caicedo. Trong khi đó, MU vẫn chưa giải phóng được nhiều quỹ lương và ngân sách từ những cầu thủ thừa.

Baleba chưa hoàn thiện, nhưng hiếm có cầu thủ 21 tuổi nào hội tụ đủ tốc độ, sức mạnh, khả năng thoát pressing và sự đa năng chiến thuật như anh. Nếu MU thành công, đây sẽ không chỉ là một thương vụ chuyển nhượng, mà còn là tuyên ngôn về phong cách bóng đá mà Ruben Amorim muốn xây dựng: hiện đại, mạnh mẽ và chủ động kiểm soát trận đấu từ trung tuyến.

Vấn đề là, để sở hữu viên ngọc này, MU sẽ phải trả giá cao – và quan trọng hơn, thuyết phục được một Brighton vốn chẳng bao giờ vội bán khi chưa đạt mức họ mong muốn. Nếu không, Baleba hoàn toàn có thể trở thành món hàng nóng bỏng nhất thị trường vào mùa hè năm sau – khi cuộc đua chắc chắn sẽ khốc liệt hơn nhiều.