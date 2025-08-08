Brighton hét giá Baleba 120 triệu euro

Brighton xác định mức phí chuyển nhượng lên tới 120 triệu euro (khoảng 139,4 triệu USD) cho Carlos Baleba - tiền vệ đang được cả Manchester United và Manchester City quan tâm, theo ESPN.

Brighton chiêu mộ Baleba từ Lille vào năm 2023 với giá 30 triệu euro.

HLV Pep Guardiola (Man City) từ lâu dành sự ngưỡng mộ cho tài năng của Baleba, trong khi HLV Ruben Amorim của Man United cũng đánh giá cao tiền vệ người Cameroon. Dù vậy, nguồn tin cho biết Man United vẫn chưa liên hệ với Brighton, và thương vụ sẽ càng trở nên phức tạp sau khi đội chủ sân Old Trafford hoàn tất việc chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig - một thương vụ trị giá khoảng 85 triệu euro bao gồm phụ phí.

Cơ hội chiêu mộ Baleba chỉ mở ra với Man United nếu họ kịp thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của Amorim, như Alejandro Garnacho. Dù vậy, bản thân Baleba hiện không thúc ép ra đi, và một thương vụ tiềm năng nhiều khả năng sẽ chỉ xảy ra vào mùa hè năm sau.

Baleba có mùa giải ấn tượng dưới thời HLV Fabian Hürzeler, với 34 lần ra sân tại Premier League, ghi 3 bàn và có 1 pha kiến tạo. Anh nổi bật với nền tảng thể lực sung mãn, khả năng kiểm soát không gian và lối chơi đa năng nơi tuyến giữa.

Brighton chiêu mộ Baleba từ Lille vào năm 2023 với giá 30 triệu euro. Theo thỏa thuận giữa hai CLB, Lille sẽ nhận 20% từ bất kỳ khoản chênh lệch nào nếu Brighton bán Baleba với mức giá cao hơn con số này.

Nếu rời Amex, Baleba sẽ nối dài danh sách những ngôi sao được Brighton bán với giá trị cao cho các đội bóng lớn ở Premier League. Trước đó, Caicedo, Cucurella và João Pedro lần lượt cập bến Chelsea, trong khi Ben White (Arsenal), Bissouma (Tottenham) và Mac Allister (Liverpool) cũng là những thương vụ điển hình cho chính sách chuyển nhượng hiệu quả của Brighton.