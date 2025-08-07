Baleba muốn gia nhập MU

Tiền vệ Carlos Baleba sẵn sàng chuyển đến Manchester United sau khi đội bóng chủ sân Old Trafford trực tiếp liên hệ với người đại diện của cầu thủ.

Baleba sẵn sàng gia nhập Manchester United.

Theo The Times, Manchester United tự tin rằng việc đàm phán các điều khoản cá nhân với Carlos Baleba - tài năng 21 tuổi người Cameroon - sẽ diễn ra thuận lợi, bởi bản thân cầu thủ này cởi mở với viễn cảnh chuyển đến sân Old Trafford.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lại đến từ phía Brighton & Hove Albion. “Chim mòng biển” không có ý định bán Baleba trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, nhất là khi mùa giải mới đang đến rất gần. Dù nổi tiếng với mô hình phát triển và bán cầu thủ thu lời lớn, Brighton lần này thể hiện rõ quan điểm giữ người.

Nếu muốn có Baleba, Manchester United sẽ phải chấp nhận bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Tiền vệ người Cameroon gia nhập Brighton từ Lille vào năm 2023 với giá 27 triệu euro và nhanh chóng nổi bật như một trong những tiền vệ trẻ hay nhất Premier League mùa trước. Anh còn hợp đồng với Brighton đến năm 2028, kèm tùy chọn gia hạn một năm, giúp CLB chủ quản nắm thế chủ động tuyệt đối trên bàn đàm phán.

Brighton được cho là định giá Baleba ở mức khoảng 100 triệu bảng (tương đương 120 triệu euro) - một con số khổng lồ, đặc biệt trong bối cảnh Manchester United chi đậm cho những cái tên như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và sắp tới là Benjamin Sesko từ RB Leipzig.

Baleba được so sánh với Moises Caicedo - cựu tiền vệ của Brighton đã gia nhập Chelsea với giá 115 triệu bảng. Anh nổi bật với phong cách chơi bóng năng động, kỹ thuật và khả năng thu hồi bóng ấn tượng. Mùa giải 2024/25, Baleba có 40 lần ra sân trên mọi đấu trường, trở thành trụ cột không thể thiếu dưới thời HLV Fabian Hurzeler.

HLV Ruben Amorim hiện coi Baleba là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện hàng tiền vệ của "Quỷ đỏ", trong hành trình xây dựng đội hình lý tưởng cho mùa giải mới. Nhưng để thương vụ thành công, Man United sẽ phải vượt qua một trong những cuộc đàm phán khắt khe nhất tại Premier League.