MU phải phá kỷ lục chuyển nhượng để có Baleba

Các tờ báo Anh đều cho rằng MU sẽ phải chi mạnh tay nếu muốn chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton.

Baleba sở hữu tiềm năng lớn. Ảnh: Reuters.

BBC cho biết việc đàm phán mua cầu thủ của Brighton luôn khó nhằn. Chủ tịch Tony Bloom nổi tiếng với chiến lược đàm phán cứng rắn và khôn khoan nhượng. Brighton không có ý định bán Baleba ngay trong hè này khi mùa giải mới sắp khởi tranh.

Talksport cho biết thương vụ Baleba có thể lên đến 100 triệu bảng, gần ngang số tiền Chelsea phải chi ra để sở hữu Moises Caicedo vào mùa hè 2023 (115 triệu bảng). Baleba cũng chính là người kế thừa vị trí của Caicedo khi đầu quân cho "The Blues".

Kỷ lục chuyển nhượng hiện tại của MU là thương vụ Paul Pogba (89 triệu bảng), diễn ra vào mùa hè 2016.

BBC nhận định việc MU đạt thỏa thuận cá nhân với Baleba sẽ dễ dàng hơn khi đàm phán với Brighton. Vấn đề lúc này nằm ở quyết tâm của CLB, sau khi chuẩn bị chi ra gần 80 triệu bảng để đón Benjamin Sesko từ Leipzig.

Ở mùa hè 2025, MU đang tích cực tìm kiếm một cầu thủ có thể tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ. Đội trưởng Bruno Fernandes lên tiếng kêu gọi ban lãnh đạo chiêu mộ thêm những tân binh để gia cố khu trung tuyến, và Baleba được xem là mục tiêu lý tưởng. Tiền vệ 21 tuổi nổi bật với phong cách chơi bóng năng động, kỹ thuật và khả năng thu hồi bóng ấn tượng.

Mùa giải 2024/25, Baleba có 40 lần ra sân trên mọi đấu trường, trở thành trụ cột không thể thiếu dưới thời HLV Fabian Hurzeler.

Rashford tỏa sáng sau khi rời MU Marcus Rashford góp công vào chiến thắng 5-0 của Barcelona trước Daegu tối 4/8.