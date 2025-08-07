Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Quả bóng Vàng 2025 khó đoán nhất 30 năm qua

  • Thứ năm, 7/8/2025 14:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay được kỳ vọng khó dự đoán nhất trong ba thập niên qua, khi không một ứng viên nào vượt trội hay tỏ ra áp đảo như trước đây.

Cuộc đua Quả bóng Vàng 2025 rất khó dự đoán.

Kể từ năm 2008, cuộc đua Quả bóng Vàng phần lớn chỉ xoay quanh hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Ngay cả trong những năm hiếm hoi Messi và Ronaldo không thống trị, kết quả của giải thưởng này cũng thường được dự đoán trước hoặc chỉ là cuộc chiến giữa hai hoặc ba ngôi sao.

Chiến thắng của Rodri năm ngoái có phần bất ngờ, nhưng anh chỉ thực sự cạnh tranh với Vinicius Jr. Luka Modric giành chiến thắng áp đảo năm 2018, còn năm 2007, Kaka gần như nhận số điểm vượt trội so với Ronaldo ở vị trí thứ hai.

Phải quay về năm 2006, khi Fabio Cannavaro trở thành hậu vệ gần nhất giành Quả bóng Vàng, mọi thứ mới có chút kịch tính. Khi đó, cựu tuyển thủ Italy vượt qua Gianluigi Buffon, Thierry Henry, Ronaldinho, Zinedine Zidane và Samuel Eto’o, để tạo ra cuộc đua hấp dẫn và khó đoán.

Cuộc đua Quả bóng Vàng 2025 đang lập lại những gì diễn ra ở năm 2006. Khi France Football chuẩn bị công bố danh sách 30 đề cử trong thời gian tới, có tới 6 ứng viên thực sự đủ sức cạnh tranh cho giải thưởng cao quý này.

Đó là Ousmane Dembele và Vitinha của Paris Saint-Germain, Raphinha và Lamine Yamal của Barcelona, Mohamed Salah của Liverpool, và Kylian Mbappe của Real Madrid. Danh sách các ứng viên này đòi hỏi đội ngũ giám khảo phải cân nhắc kỹ lưỡng để bỏ phiếu.

Không ai trong số 6 cầu thủ kể trên đáp ứng đầy đủ ba tiêu chí do France Football đưa ra để dễ dàng bứt lên trong cuộc đua. Thay vào đó, họ có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau ở mùa giải 2024/25.

Việc PSG thất bại 0-3 trước Chelsea trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 làm lung lay vị thế của Ousmane Dembele ở cuộc đua Quả bóng Vàng 2025. Thậm chí, Cole Palmer với cú đúp trong trận chung kết Club World Cup và 37 đóng góp bàn thắng trong cả mùa giải 2024/25 của Chelsea, có thể trở thành cái tên gây ngạc nhiên ở cuộc đua Quả bóng Vàng 2025.

Cầu thủ Betis và Como đánh nhau

Trận đấu giao hữu giữa Real Betis và Como rạng sáng 7/8 trở nên hỗn loạn khi cầu thủ của hai đội xảy ra xô xát.

10 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Quả bóng Vàng Cristiano Ronaldo Ronaldinho Kylian Mbappe Luka Modric Ousmane Dembele

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

  • Ronaldinho

    Ronaldinho

    Ronaldinho là một cựu cầu thủ bóng đá người Brazil chơi ở vị trí tiền đạo, được đào tạo lúc trẻ tại câu lạc bộ Grêmio. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện đại. Hiện tại, Ronaldinho đã giải nghệ.

    • Ngày sinh: 21/3/1980
    • Nơi sinh: Porto Alegre, Brazil
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1,81 m

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý