Quả bóng Vàng 2025 khó đoán nhất 30 năm qua

Cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay được kỳ vọng khó dự đoán nhất trong ba thập niên qua, khi không một ứng viên nào vượt trội hay tỏ ra áp đảo như trước đây.

Cuộc đua Quả bóng Vàng 2025 rất khó dự đoán.

Kể từ năm 2008, cuộc đua Quả bóng Vàng phần lớn chỉ xoay quanh hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Ngay cả trong những năm hiếm hoi Messi và Ronaldo không thống trị, kết quả của giải thưởng này cũng thường được dự đoán trước hoặc chỉ là cuộc chiến giữa hai hoặc ba ngôi sao.

Chiến thắng của Rodri năm ngoái có phần bất ngờ, nhưng anh chỉ thực sự cạnh tranh với Vinicius Jr. Luka Modric giành chiến thắng áp đảo năm 2018, còn năm 2007, Kaka gần như nhận số điểm vượt trội so với Ronaldo ở vị trí thứ hai.

Phải quay về năm 2006, khi Fabio Cannavaro trở thành hậu vệ gần nhất giành Quả bóng Vàng, mọi thứ mới có chút kịch tính. Khi đó, cựu tuyển thủ Italy vượt qua Gianluigi Buffon, Thierry Henry, Ronaldinho, Zinedine Zidane và Samuel Eto’o, để tạo ra cuộc đua hấp dẫn và khó đoán.

Cuộc đua Quả bóng Vàng 2025 đang lập lại những gì diễn ra ở năm 2006. Khi France Football chuẩn bị công bố danh sách 30 đề cử trong thời gian tới, có tới 6 ứng viên thực sự đủ sức cạnh tranh cho giải thưởng cao quý này.

Đó là Ousmane Dembele và Vitinha của Paris Saint-Germain, Raphinha và Lamine Yamal của Barcelona, Mohamed Salah của Liverpool, và Kylian Mbappe của Real Madrid. Danh sách các ứng viên này đòi hỏi đội ngũ giám khảo phải cân nhắc kỹ lưỡng để bỏ phiếu.

Không ai trong số 6 cầu thủ kể trên đáp ứng đầy đủ ba tiêu chí do France Football đưa ra để dễ dàng bứt lên trong cuộc đua. Thay vào đó, họ có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau ở mùa giải 2024/25.

Việc PSG thất bại 0-3 trước Chelsea trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 làm lung lay vị thế của Ousmane Dembele ở cuộc đua Quả bóng Vàng 2025. Thậm chí, Cole Palmer với cú đúp trong trận chung kết Club World Cup và 37 đóng góp bàn thắng trong cả mùa giải 2024/25 của Chelsea, có thể trở thành cái tên gây ngạc nhiên ở cuộc đua Quả bóng Vàng 2025.