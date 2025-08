Rời MU, McTominay được đề cử QBV

Theo truyền thông Anh, McTominay nằm trong danh sách 30 cầu thủ được công bố vào ngày 7/8. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại Nhà hát Chatelet, Paris vào ngày 22/9. Dù Ousmane Dembele là ứng viên nặng ký nhất, việc McTominay góp mặt trong danh sách đề cử là thành quả xứng đáng cho một mùa giải bùng nổ.

Nếu giành chiến thắng, anh sẽ gia nhập nhóm những huyền thoại bóng đá Vương quốc Anh từng nhận danh hiệu như Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), George Best (1968), Kevin Keegan (1979) và Michael Owen (2001). Tiền vệ 28 tuổi còn hướng tới cột mốc lịch sử, trở thành cầu thủ Scotland thứ hai được trao Quả bóng Vàng, sau huyền thoại Denis Law của MU năm 1964.

Cầu thủ 28 tuổi rời MU vào mùa hè năm ngoái, khép lại chặng đường dài gắn bó với "Quỷ đỏ" để bắt đầu hành trình mới tại Napoli. Ngay trong mùa đầu tiên, McTominay nhanh chóng chiếm trọn trái tim người hâm mộ vùng Campania với màn trình diễn bùng nổ.

Anh ghi 13 bàn và có 6 kiến tạo sau 39 trận, góp công lớn giúp đoàn quân của HLV Antonio Conte giành Scudetto lần thứ 4 trong lịch sử. Không chỉ dừng lại ở danh hiệu tập thể, McTominay còn được vinh danh là "Cầu thủ hay nhất Serie A 2024/25", một minh chứng cho tầm ảnh hưởng to lớn tại sân Diego Armando Maradona.

McTominay không giấu được cảm xúc: "Họ thật đặc biệt. Sự yêu thương và cổ vũ mà họ dành cho cả đội, không chỉ riêng cá nhân nào, là điều khiến tôi thực sự xúc động. Người dân nơi đây cuồng nhiệt và tiếp thêm động lực cho chúng tôi trong từng trận đấu".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.