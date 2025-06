Sancho có thể làm đồng đội McTominay

Nhà đương kim vô địch Serie A đang tìm cách tăng cường lực lượng để làm nên chuyện tại Champions League - sau khi chinh phục Serie A. Do đó, HLV Antonio Conte yêu cầu ban lãnh đạo bổ sung những tân binh chất lượng.

Sancho gia nhập MU năm 2021 với mức phí chuyển nhượng 72,9 triệu bảng từ Borussia Dortmund. Việc thu lại toàn bộ số tiền ở thương vụ này được cho là khó xảy ra, nhưng một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt vẫn có thể là lựa chọn khả thi cho tất cả bên. Ngoài Napoli, Sancho cũng được liên kết với khả năng trở lại Dortmund.

Với việc Napoli tiếp tục nhắm đến các ngôi sao lớn từ Premier League, khả năng Sancho tái hợp với người đồng đội cũ là Scott McTominay tại sân Diego Armando Maradona trở nên rõ ràng hơn.

Sancho muốn thi đấu ở Champions League mùa tới, nhưng cũng muốn tìm một bến đỗ có thể được ra sân thường xuyên. Với kỳ World Cup 2026 đang đến gần, chuyển đến Napoli có thể là cơ hội tuyệt vời để tuyển thủ Anh khôi phục lại sự nghiệp.

Sancho trải qua mùa giải 2024/25 dưới dạng cho mượn tại Chelsea sau khi rạn nứt với HLV Erik ten Hag. Mặc dù khởi đầu không ổn định, anh lấy lại phong độ vào cuối mùa, đóng góp 5 bàn thắng và 10 pha kiến tạo.

Tuy nhiên, những nỗ lực đó không đủ thuyết phục Chelsea để giữ lại lâu dài với mức phí 25 triệu bảng. Thay vào đó, đội bóng thành London chịu tốn 5 triệu bảng để trả anh trở lại Old Trafford.

