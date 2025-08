Bức ảnh AI gây sốt của Amad Diallo

Amad chia sẻ loạt hình ảnh trên Instagram sau khi cùng "Quỷ đỏ" hoàn tất chuyến du đấu tại Mỹ. Cầu thủ 23 tuổi gây chú ý với tấm hình mỉm cười, tay nâng cao Quả bóng Vàng. Sản phản do AI tạo ra, nhưng gợi lên giấc mơ và khát vọng chinh phục đỉnh cao cá nhân. Hình ảnh này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Mặc dù không có tên trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2025, Amad vẫn là điểm sáng hiếm hoi của MU trong mùa giải 2024/25 đầy thất vọng. Anh ghi 11 bàn và có 8 kiến tạo trên mọi đấu trường, cho thấy khả năng bùng nổ dưới thời tân HLV Ruben Amorim.

Nhằm củng cố hàng công, MU chiêu mộ thêm Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, đồng thời đẩy mạnh thương vụ Benjamin Sesko từ RB Leipzig. Thế nhưng, Amad được kỳ vọng vẫn đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật mùa tới.

Thú vị hơn, chính người phát hiện ra tài năng của Amad - ông Giovanni Galli, từng dự đoán rằng cầu thủ này có thể trở thành ứng viên cho Quả bóng Vàng. Trả lời Goal, ông nhận xét: "Amad là cầu thủ độc đáo. Cậu ấy cần cải thiện thể lực, nhưng đừng đánh mất tốc độ, thứ làm nên sự khác biệt. Tôi tin Amad có đầy đủ tố chất để trở thành ứng viên Quả bóng Vàng".

Hiện tại, Amad trở lại Manchester sau chuyến du đấu cùng đội và sẽ góp mặt trong trận giao hữu cuối cùng gặp Fiorentina trước khi bước vào mùa giải mới bằng trận đại chiến Arsenal tại Premier League vào ngày 17/8.

