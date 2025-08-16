Khổ như Aston Villa

Trong vòng 13 tháng, Aston Villa bán đi hàng loạt cầu thủ chủ chốt với tổng giá trị chuyển nhượng lên đến hàng trăm triệu bảng, nhưng họ vẫn bị hạn chế chi tiêu.

Tình cảnh của Aston Villa phản ánh khó khăn của các đội bóng tầm trung tại Anh.

Dù từng giành vé dự UEFA Champions League mùa giải 2024/25 sau khi cán đích trong top 4, Aston Villa liên tục phải bán cầu thủ để cân bằng tài chính, trong khi các CLB khác không giành vé dự Champions League mùa trước như Manchester United, Chelsea hay Tottenham vẫn được phép chi tiêu mạnh mẽ.

Theo The Times, đây là sự bất công lớn. Mùa trước, Villa đã phải bán hàng loạt trụ cột như Jhon Durán, Moussa Diaby hay Douglas Luiz trong bối cảnh CLB vẫn chơi ở Champions League.

Các quy định từ Luật Công bằng Tài chính (FFP) và Quy tắc Chi tiêu Bền vững (PSR) của Premier League khiến Aston Villa không có lựa chọn nào khác. Mùa trước, tỷ lệ chi tiêu của Villa ước tính vượt quá 80%, khiến họ phải cắt giảm quỹ lương để tránh bị phạt.

Việc bán đội bóng nữ của Villa vào tháng 5 vừa qua đã giúp CLB giảm áp lực từ Premier League, nhưng sau khi thất bại trong việc giành vé dự Champions League 2025/26, mọi thứ với CLB này trở nên bi đát hơn.

Họ gặp khó khăn trong nỗ lực ký hợp đồng chính thức với tiền đạo Marco Asensio sau khi anh thi đấu thành công dưới dạng cho mượn từ Paris Saint-Germain trong nửa cuối mùa giải 2024/25. CLB cũng xác nhận không thể kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford từ Manchester United với giá 40 triệu bảng.

Hè này, Aston Villa dự kiến bán thêm Jacob Ramsey hoặc thậm chí cả thủ môn Emi Martinez. Tổng cộng, CLB chủ sân Villa Park dự kiến thu về gần 300 triệu bảng từ các thương vụ bán người, nhưng các quy định FFP và PSR vẫn sẽ hạn chế khả năng chi tiêu của họ.