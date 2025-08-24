Bruno, Dalot hóa tội đồ của MU

Rạng sáng 24/8, Bruno đá hỏng penalty, trong khi Dalot mắc sai lầm dẫn đến bàn thua khiến MU bị Fulham cầm hòa 1-1 ở vòng 2 Premier League.

Dù đã dốc hơn 200 triệu euro để làm mới hàng công, Manchester United vẫn chưa ghi được bàn nào sau 2 vòng đấu. Pha lập công đầu tiên trong mùa giải 2025/26 của thầy trò HLV Ruben Amorim lại đến từ một tình huống phản lưới.

Sau quãng thời gian cày ải liên tiếp, đội trưởng Bruno Fernandes có màn thể hiện dưới kỳ vọng. Anh liên tục chuyền hỏng, thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền. Trong khi đó, Diogo Dalot, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị lại mắc sai lầm giúp Fuham có bàn gỡ hòa. Benjamin Sesko, tiền đạo trị giá 74 triệu euro của MU vào sân từ đầu hiệp hai nhưng không có nổi một pha dứt điểm.

MU chỉ có 1 điểm sau 2 vòng và đứng thứ 16. Vào giữa tuần tới, "Quỷ đỏ" sẽ có cơ hội giải cơn khát bàn thắng khi chỉ gặp đối thủ hạng tư, Grimsby tại Carabao Cup.

Bruno Fernandes khiến MU chia điểm với Fulham.

Trên sân khách, MU nhập cuộc khá ấn tượng. Trong vai trò tiền đạo ảo, Mason Mount hoạt động năng nổ và cho thấy sự gắn kết với các vệ tinh. Ngay phút thứ 2, tiền vệ người Anh có đường chuyền vừa tầm để Matheus Cunha tung cú sút từ sát vạch 16,5 m. Dù vậy, bóng lại tìm đến cột.

Đến phút 14, cơ hội lại mở ra với Cunha sau pha phát bóng chuẩn xác của Altay Bayindir, nhưng tiền đạo người Brazil vẫn không thể thắng Bernd Leno trong pha đối mặt.

Sau hai pha bỏ lỡ của Cunha, MU có cơ hội bằng vàng để mở tỷ số. Phút 36, trọng tài tham khảo video làm chậm và phát hiện Mount bị kéo ngã trong vùng cấm. Một quả phạt đền được trao cho đội khách, nhưng Bruno Fernandes lại làm CĐV thất vọng với cú sút thẳng lên khán đài.

MU chưa thể có bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2025/26.

Ở chiều ngược lại, Fulham cũng gây nhiều khó khăn cho MU bằng lối chơi rắn ở giữa sân. Đội chủ sân Craven Cottage còn liên tục khiến khung thành của Bayindir chao đảo bằng những quả phạt góc.

Trước 5 tình huống phạt góc của đội chủ nhà trong hiệp một, Bayindir đều không thể làm chủ tình hình. Chỉ có may mắn mới giúp "Quỷ đỏ" bước vào giờ nghỉ mà không bị thủng lưới.

Đầu hiệp hai, MU đẩy cao đội hình nhưng không gây nhiều khó khăn cho hàng thủ số đông của Fulham. Trước thế trận bế tắc, HLV Ruben Amorim đã quyết định tung Benjami Sesko vào sân ngay từ phút 52 để thay thế Casemiro. Ở cánh phải, Amad Diallo nhường chỗ cho Diogo Dalot.

Khi Sesko chưa thể ghi dấu ấn, Mbeumo đã giúp MU vượt lên dẫn trước ở phút 58. Cựu cầu thủ Brentford treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc để Leny Yoro bật cao đánh đầu. Bóng chạm Rodrigo Muniz, đổi hướng đi vào lưới. Ban tổ chức Premier League xác định đây là pha phản lưới của tiền đạo đội chủ nhà.

Niềm vui của người hâm mộ đội khách không kéo dài lâu. Phút 74, chủ nhà tận dụng pha xử lý lỗi của Dalot để tổ chức tấn công. Emile Smith-Rowe chạy chỗ đón đường chuyền từ cánh trái của một cựu cầu thủ Arsenal khác là Alex Iwobi, trước khi tạo điểm cắt từ cự ly gần, không cho Bayindir cơ hội cản phá.

Những phút cuối, Harry Maguire vào sân đá tiền đạo. Anh suýt sắm vai người hùng của đội khách với một pha đánh đầu đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.