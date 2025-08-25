Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thống kê gây sốc của MU

  • Thứ hai, 25/8/2025 06:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trận hòa 1-1 trước Fulham tại vòng 2 Premier League hôm 24/8 khiến Manchester United rơi vào tình thế khó khăn.

MU gây thất vọng sau 2 lượt trận. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu này, tiền đạo Rodrigo Muniz của Fulham có tình huống phản lưới nhà, giúp “Quỷ đỏ” dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, chỉ 94 giây sau khi vào sân, Emile Smith Rowe ghi bàn gỡ hòa cho Fulham, khiến "Quỷ đỏ" không thể giành trọn ba điểm trên sân Craven Cottage.

Theo Opta, kể từ đầu tháng 4, MU kiếm ít điểm tại Premier League hơn bất kỳ CLB nào trong mùa giải năm nay. Thậm chí, Leicester City, đội bóng hiện thi đấu ở Championship, cũng kiếm về nhiều điểm hơn "Quỷ đỏ" (8 so với 6 điểm).

Một thống kê khác của Opta chỉ ra rằng từ đầu mùa trước đến nay, MU mới ghi bàn trong hiệp một ở 29 trận, con số này chỉ nhỉnh hơn mỗi Genoa (30 trận) trong top 5 giải hàng đầu châu Âu.

Trước khi sút hỏng quả phạt đền trước Fulham, Bruno Fernandes thực hiện thành công 22 quả 11 m và chỉ có 4 lần đá ra ngoài. Lần gần nhất tiền vệ này không ghi bàn cho MU trên chấm phạt đền là trước Chelsea vào tháng 12/2023.

Mùa trước, MU kết thúc với vị trí thứ 15, thành tích thấp nhất trong lịch sử CLB ở Premier League. Dù chi hơn 200 triệu bảng để nâng cấp hàng công bằng những tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, đội bóng của Amorim vẫn khởi đầu chậm chạp và chưa ghi được bàn thắng nào ở Premier League 2025/26.

Duy Luân

MU Ngoại hạng Anh Leicester Fulham MU fulham premier league

  • Leicester City

    Leicester City

    Leicester City Football Club, còn được biết đến là The Foxes, là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power ở Leicester. Lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm, Leicester vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16

    • Thành lập: 1884
    • Sân vận động: King Power

  • Fulham

    Fulham

    Fulham là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Thành lập năm 1879, Fulham hiện là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất ở London. Sân nhà hiện tại của Fulham là sân Craven Cottage, nằm cạnh sông Thames ở Fulham.

    • Thành lập: 1879
    • Biệt danh: The Cottagers, The Whites
    • Sân vận động: Craven Cottage

