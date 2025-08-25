Thống kê gây sốc của MU

Trận hòa 1-1 trước Fulham tại vòng 2 Premier League hôm 24/8 khiến Manchester United rơi vào tình thế khó khăn.

MU gây thất vọng sau 2 lượt trận. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu này, tiền đạo Rodrigo Muniz của Fulham có tình huống phản lưới nhà, giúp “Quỷ đỏ” dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, chỉ 94 giây sau khi vào sân, Emile Smith Rowe ghi bàn gỡ hòa cho Fulham, khiến "Quỷ đỏ" không thể giành trọn ba điểm trên sân Craven Cottage.

Theo Opta, kể từ đầu tháng 4, MU kiếm ít điểm tại Premier League hơn bất kỳ CLB nào trong mùa giải năm nay. Thậm chí, Leicester City, đội bóng hiện thi đấu ở Championship, cũng kiếm về nhiều điểm hơn "Quỷ đỏ" (8 so với 6 điểm).

Một thống kê khác của Opta chỉ ra rằng từ đầu mùa trước đến nay, MU mới ghi bàn trong hiệp một ở 29 trận, con số này chỉ nhỉnh hơn mỗi Genoa (30 trận) trong top 5 giải hàng đầu châu Âu.

Trước khi sút hỏng quả phạt đền trước Fulham, Bruno Fernandes thực hiện thành công 22 quả 11 m và chỉ có 4 lần đá ra ngoài. Lần gần nhất tiền vệ này không ghi bàn cho MU trên chấm phạt đền là trước Chelsea vào tháng 12/2023.

Mùa trước, MU kết thúc với vị trí thứ 15, thành tích thấp nhất trong lịch sử CLB ở Premier League. Dù chi hơn 200 triệu bảng để nâng cấp hàng công bằng những tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, đội bóng của Amorim vẫn khởi đầu chậm chạp và chưa ghi được bàn thắng nào ở Premier League 2025/26.

