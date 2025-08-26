Hình ảnh gây chú ý của Mbappe

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Kylian Mbappe chăm chú đứng ở rìa vòng cấm, chuẩn bị cho tình huống pressing khiến cộng đồng bóng đá phát sốt.

Khoảnh khắc gây chú ý của Mbappe.

Một người dùng X đăng tải đoạn video kèm dòng chú thích: "Ôi Chúa ơi, anh ấy hoàn toàn nhập tâm. Những giờ phút kinh hoàng đang tới. Đây là một Mbappe hoàn toàn khác". Đó là khoảnh khắc xuất hiện trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Real Oviedo hôm 25/8.

Trong clip, hậu vệ Dani Calvo chuẩn bị thực hiện quả phát bóng cho đội nhà, nhưng Mbappe lại gây chú ý hơn cả. Anh khom người, hai mắt tập trung cao độ, cơ thể căng như dây đàn sẵn sàng lao vào pha bóng. Không còn nụ cười hay dáng vẻ thoải mái thường thấy, thay vào đó là thần thái lạnh lùng, tập trung tuyệt đối .

Khoảnh khắc lập tức lan truyền chóng mặt trên X. Hàng chục ngàn lượt chia sẻ, hàng trăm nghìn bình luận bùng nổ, phần lớn đều đồng thuận rằng Mbappe đang bước vào một phiên bản nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Nhiều CĐV ví anh như "chiến binh săn mồi", người khác gọi đây là "Mbappe 2.0", phiên bản nâng cấp của ngôi sao từng làm chao đảo World Cup 2022.

Điều khiến hình ảnh gây sốt không phải ở kỹ thuật, mà ở tâm lý. Mbappe từng được khen ngợi vì tốc độ siêu hạng và khả năng dứt điểm đáng sợ, nhưng cũng nhiều lần bị chê trách bởi độ hời hợt khi tranh chấp bóng. Giờ thì người ta nhìn thấy một cầu thủ lột xác. Anh tập trung tuyệt đối, loại bỏ mọi yếu tố xung quanh để hướng tới chiến thắng.

Mabppe đang cho thấy hình ảnh khác biệt ở mùa giải mới.

Thần thái ấy là minh chứng cho sự trưởng thành của Mbappe. Anh không còn đơn thuần là một tài năng trẻ ngày nào, mà đang hóa thân thành thủ lĩnh, người có thể định đoạt cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Không ít ý kiến cho rằng chỉ cần nhìn vào ánh mắt Mbappe, các hậu vệ đối phương cảm thấy áp lực. Một CĐV bình luận: "Cái cách anh ấy nhìn chằm chằm quả bóng, như thể quyết định kết liễu trận đấu. Tôi không muốn là hậu vệ phải đối mặt với ánh mắt đó".

Hành động của Mbappe gợi nhớ tới Ousmane Dembele. Cựu sao Barcelona thường xuyên hành động như vậy trong mùa giải thăng hoa cùng PSG vừa qua. Đây cũng là khía cạnh quan trọng trong bóng đá đỉnh cao. Ở đó, sức mạnh tinh thần và quyết tâm của cầu thủ có thể tác động lớn đến tâm lý toàn đội, đồng thời khiến đối thủ chùn bước.

Mbappe ghi vô số bàn thắng để đời, giành nhiều danh hiệu cao quý, nhưng hình ảnh nhỏ bé mới là lời khẳng định đanh thép nhất. Anh sẵn sàng chinh phục thử thách mới. Người hâm mộ Real Madrid có lẽ cũng hân hoan khi chứng kiến "bản cập nhật" nguy hiểm của ngôi sao người Pháp.

Một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng gói gọn cả sự thay đổi. Mbappe lạnh lùng, quyết liệt và đầy khát vọng chiến thắng. 2 trận, 3 bàn - Mbappe sớm cho thấy sự bùng nổ ngay từ đầu mùa.