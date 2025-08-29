Havertz lên bàn mổ

Arsenal lạc quan về triển vọng hồi phục của tiền đạo Kai Havertz, sau khi cầu thủ người Đức trải qua ca phẫu thuật đầu gối.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm 29/8, Arsenal cho biết: “Sau khi dính chấn thương đầu gối ở trận đấu với Manchester United vào ngày 17/8, Kai Havertz cần tiến hành phẫu thuật. Ca tiểu phẫu được thực hiện thành công, và cầu thủ sẽ sớm bắt đầu chương trình phục hồi”.

Theo BBC Sport, Arsenal tin rằng Havertz sẽ chỉ vắng mặt vài tuần thay vì nhiều tháng như lo ngại ban đầu. Trước đó, đội ngũ y tế của Arsenal lo ngại chân sút này tái phát chấn thương đầu gối, vấn đề thường gây ra cơn ác mộng với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp.

Hồi tháng 2, Havertz cũng dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa 2024/25. Song, chấn thương lần này của Havertz không nghiêm trọng như dự đoán.

Sự vắng mặt của Havertz sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của HLV Mikel Arteta trong chuyến làm khách đến sân Anfield của Liverpool vào ngày 31/8 tại vòng 3 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, với những tân binh như Eberechi Eze hay Viktor Gyökeres, HLV Arteta đang có một đội hình khá dày trên hàng công. Ngoài Havertz, Bukayo Saka (chấn thương gân kheo), Martin Odegaard, Christian Norgaard và Ben White cũng khả năng cao vắng mặt ở trận đại chiến với Liverpool.