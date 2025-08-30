Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Viễn cảnh Fabregas thay thế Arteta ở Arsenal

  • Thứ bảy, 30/8/2025 10:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cesc Fabregas đặt mục tiêu trở lại đội bóng cũ trên cương vị huấn luyện viên, và sẵn sàng chờ đợi để thay thế Mikel Arteta trong tương lai.

Fabregas nhắm đến chiếc ghế HLV trưởng của Arteta tại Arsenal.

Sau hai năm tích lũy kinh nghiệm huấn luyện tại Como, Fabregas đang nuôi dưỡng kế hoạch lớn để trở lại Emirates. Fabregas hiện tận hưởng cuộc sống tại Italy, và sớm từ chối các lời mời từ Bayer Leverkusen, Inter Milan hay AS Roma.

Theo Goal, Arsenal rất thích Fabregas và nhìn nhận anh là một HLV tài năng, nhưng đội bóng vẫn giữ vững niềm tin vào Arteta. Cựu tiền vệ Everton giúp "Pháo thủ" giành vị trí á quân ở Premier League 3 mùa liên tiếp và tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ hè này.

Dù vậy, áp ực dành cho Arteta ngày càng tăng. Trong trường hợp không thể giúp Arsenal vô địch Premier League mùa này, chiếc ghế nóng của vị HLV 43 tuổi có thể bị lung lay, qua đó mở đường cho Fabregas trở lại Arsenal.

Nhiều cầu thủ Como dành sự ngưỡng mộ dành lớn cho Fabregas. Họ tin rằng anh là HLV tốt nhất từng làm việc cùng. Fabregas có vai trò quan trọng trong việc giúp Como thăng hạng Serie A năm 2024 và xuất sắc trụ lại giải đấu số một Italy mùa trước.

Arsenal sẽ đối đầu Liverpool tại sân Anfield thuộc vòng 3 Premier League vào tối 31/8. Phong độ gần đây của Arsenal trước nhà đương kim vô địch khá tích cực, khi không thua trong 6 trận gần nhất, hòa 4 và thắng 2.

Havertz lên bàn mổ

Arsenal lạc quan về triển vọng hồi phục của tiền đạo Kai Havertz, sau khi cầu thủ người Đức trải qua ca phẫu thuật đầu gối.

24:1442 hôm qua

Arsenal hủy thương vụ 22 triệu bảng vào giờ chót

Arsenal vừa phải hủy chuyến bay riêng được sắp xếp cho hậu vệ Jakub Kiwior khi anh di chuyển tới Porto để ký hợp đồng trị giá 22,5 triệu bảng.

06:44 27/8/2025

Arsenal lại khấy đảo chuyển nhượng với 'bom tấn' 60 triệu euro

Theo The Athletic, Arsenal đàm phán chiêu mộ trung vệ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

17:37 25/8/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Fabregas thay thế Arteta Everton Fabregas Arsenal Arteta

  • Everton

    Everton

    Everton F.C là một câu lạc bộ bóng đá ở Liverpool, Anh đang thi đấu tại Premier League. Câu lạc bộ đã tham gia vào giải đấu hàng đầu với kỷ lục 114 mùa giải và giành chức vô địch giải vô địch 9 lần và FA Cup năm lần.

    • Thành lập: 1878
    • Biệt danh: The Toffees, The Blues
    • Sân vận động: Goodison Park, Liverpool

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý