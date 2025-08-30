Viễn cảnh Fabregas thay thế Arteta ở Arsenal

Cesc Fabregas đặt mục tiêu trở lại đội bóng cũ trên cương vị huấn luyện viên, và sẵn sàng chờ đợi để thay thế Mikel Arteta trong tương lai.

Fabregas nhắm đến chiếc ghế HLV trưởng của Arteta tại Arsenal.

Sau hai năm tích lũy kinh nghiệm huấn luyện tại Como, Fabregas đang nuôi dưỡng kế hoạch lớn để trở lại Emirates. Fabregas hiện tận hưởng cuộc sống tại Italy, và sớm từ chối các lời mời từ Bayer Leverkusen, Inter Milan hay AS Roma.

Theo Goal, Arsenal rất thích Fabregas và nhìn nhận anh là một HLV tài năng, nhưng đội bóng vẫn giữ vững niềm tin vào Arteta. Cựu tiền vệ Everton giúp "Pháo thủ" giành vị trí á quân ở Premier League 3 mùa liên tiếp và tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ hè này.

Dù vậy, áp ực dành cho Arteta ngày càng tăng. Trong trường hợp không thể giúp Arsenal vô địch Premier League mùa này, chiếc ghế nóng của vị HLV 43 tuổi có thể bị lung lay, qua đó mở đường cho Fabregas trở lại Arsenal.

Nhiều cầu thủ Como dành sự ngưỡng mộ dành lớn cho Fabregas. Họ tin rằng anh là HLV tốt nhất từng làm việc cùng. Fabregas có vai trò quan trọng trong việc giúp Como thăng hạng Serie A năm 2024 và xuất sắc trụ lại giải đấu số một Italy mùa trước.

Arsenal sẽ đối đầu Liverpool tại sân Anfield thuộc vòng 3 Premier League vào tối 31/8. Phong độ gần đây của Arsenal trước nhà đương kim vô địch khá tích cực, khi không thua trong 6 trận gần nhất, hòa 4 và thắng 2.