Arsenal lại khấy đảo chuyển nhượng với 'bom tấn' 60 triệu euro

  • Thứ hai, 25/8/2025 17:37 (GMT+7)
Theo The Athletic, Arsenal đàm phán chiêu mộ trung vệ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Piero Hincapie có thể trở thành tân binh thứ 9 của Arsenal nếu thương vụ thành công.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Arsenal chính thức liên hệ với Bayer Leverkusen sau khi Piero Hincapie bày tỏ nguyện vọng ra đi. “Pháo thủ” dự kiến bán Jakub Kiwior (được Porto quan tâm) và Oleksandr Zinchenko để dọn chỗ trước khi gửi lời đề nghị cho trung vệ người Ecuador.

Hincapie còn hợp đồng đến năm 2029 nhưng đã thông báo ý định chia tay Leverkusen. Đội bóng Đức sẵn sàng để anh rời đi nếu nhận đủ 60 triệu euro phí giải phóng, dù đôi bên được cho là sẽ đàm phán để hạ mức giá này.

Sau thất bại 1-2 trước Hoffenheim hôm 23/8, cầu thủ 23 tuổi bật khóc ngay trên sân – dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh chuẩn bị khép lại hành trình tại BayArena.

Gia nhập Leverkusen từ Talleres năm 2021, Hincapie nhanh chóng vươn tầm thành một trong những trung vệ triển vọng nhất châu Âu. Anh chơi 166 trận cho Leverkusen, 46 lần khoác áo đội tuyển Ecuador, và là nhân tố quan trọng trong mùa giải 2023/24 lịch sử: giúp CLB bất bại tại Bundesliga, vô địch Cúp Quốc gia Đức và vào tới chung kết Europa League.

Với khả năng đá trung vệ lệch trái lẫn hậu vệ biên, cùng tốc độ và kỹ thuật tốt, Hincapie trở thành mục tiêu hàng đầu của Arsenal trong nỗ lực hoàn thiện hàng thủ.

Mùa hè 2025, Arsenal hoạt động mạnh mẽ trên thị trường với hơn 250 triệu bảng chi tiêu để đưa về hàng loạt tân binh như Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Viktor Gyokeres, Cristhian Mosquera và Victor Ozhianvuna. Nếu thành công với Hincapie, đội chủ sân Emirates sẽ có thêm mảnh ghép quan trọng cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu.

Minh Nghi

