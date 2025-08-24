Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Arsenal đón tân binh thứ 8

  Chủ nhật, 24/8/2025 18:08 (GMT+7)
Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ 16 tuổi Victor Ozhianvuna của Shamrock Rovers.

Ozhianvuna có mức giá bán kỷ lục ở giải VĐQG Ireland.

Ozhianvuna ký giao kèo tiền hợp đồng (pre-contract) với "Pháo thủ", chính thức gia nhập CLB khi tròn 18 tuổi vào tháng 1/2027. Theo The Athletic, Arsenal chi nhiều hơn con số 1,6 triệu bảng Tottenham từng bỏ ra để mua Mason Melia từ St Patrick’s Athletic hồi đầu năm - số tiền kỷ lục với một cầu thủ xuất thân từ giải VĐQG Ireland.

Tiền vệ mới 16 tuổi ra sân 15 trận cho đội một Shamrock Rovers và kịp ghi 1 bàn thắng. Anh còn góp mặt ở đấu trường Conference League, qua đó khẳng định tiềm năng vượt trội dù tuổi đời còn rất trẻ .

Arsenal hoàn tất kiểm tra y tế và thương vụ dự kiến được công bố trong tuần tới. Do quy định cầu thủ dưới 18 tuổi quốc tịch EU chưa thể thi đấu cho CLB Anh, Ozhianvuna sẽ tiếp tục ở lại Shamrock Rovers.

Dù vậy, Ozhianvuna hứa hẹn có thể trở thành cái tên tiếp theo thành công ở cấp độ đội một. Trong trận thắng Leeds 5-0 ở vòng 2 Premier League, HLV Mikel Arteta tung ra sân cùng lúc 3 măng non gồm Ethan Nwaneri, Myles Lewis-Skelly và Max Dowman (15 tuổi).

Tân binh Viktor Gyokeres tỏa sáng với cú đúp, nhưng Dowman gây bùng nổ với màn trình diễn đầy tự tin. Với việc sở hữu thêm một viên ngọc thô sáng giá như Ozhianvuna, Arsenal tiếp tục chứng minh chiến lược dài hạn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, song song với những bản hợp đồng đắt giá cho đội một.

Trước đó, Arsenal hoạt động rất sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay, chi hơn 250 triệu bảng để mang về 7 tân binh.

