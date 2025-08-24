Mặt tối sau chiến thắng huỷ diệt của Arsenal

Chiến thắng 5-0 trước Leeds trên sân Emirates dường như nói lên tất cả: Arsenal có thể nghiền nát đối thủ bằng lối chơi tấn công dồn dập, với sức mạnh thể chất và sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành.

Gyökeres đã có những bàn thắng đầu tiên tại Premier League.

Tuy nhiên, ẩn sau tỷ số tưng bừng ấy vẫn là những mảnh ghép chưa hoàn thiện, thứ khiến Mikel Arteta hiểu rằng hành trình tới ngôi vương vẫn sẽ đầy trắc trở.

Thắng đậm nhưng chưa đủ thuyết phục

Leeds, tân binh Premier League, không dễ bị bắt nạt trong hiệp một. Họ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khiến Arsenal lúng túng trong việc tìm kiếm cơ hội.

Trước khi Jurrien Timber đánh đầu mở tỷ số từ quả phạt góc của Declan Rice ở phút 34, bầu không khí trên khán đài Emirates không hề thoải mái. Có những tiếng thở dài, thậm chí vài tiếng la ó, khi Martin Ødegaard chuyền về thay vì tạt bóng, hay khi Viktor Gyökeres dứt điểm vội vàng, bỏ lỡ cơ hội rõ rệt.

Arteta đang thử nghiệm một Arsenal mới, chú trọng vào khả năng pressing tầm cao với bộ đôi Rice – Martin Zubimendi, đồng thời tận dụng tối đa các tình huống cố định. Nhưng hệ thống ấy vẫn trục trặc ở những đường chuyền cuối, ở sự thiếu sắc sảo trong khâu sáng tạo. Cơn mưa bàn thắng chỉ đến sau khi Leeds vỡ trận, còn những phút đầu tiên cho thấy “Pháo thủ” vẫn dễ bị khựng lại trước đối thủ biết cách tử thủ.

Chính vì thế, sự xuất hiện của Eberechi Eze mang đến kỳ vọng lớn. Tiền vệ người Anh được Arsenal “cướp” từ tay Tottenham trong kỳ chuyển nhượng hè, ra mắt CĐV bằng một tràng pháo tay vang dội trước giờ bóng lăn. Eze hứa hẹn bổ sung nét ngẫu hứng, khả năng rê dắt và sáng tạo ở 1/3 cuối sân - yếu tố mà Arsenal đang thiếu.

Trong bối cảnh Ødegaard chấn thương và Saka rời sân đầu hiệp hai với cái chân đau, Eze càng trở thành nhân tố trọng yếu. Anh có thể chơi ở cánh trái, bó vào trong để tạo liên kết, hoặc đảm nhận vai trò “số 10” đúng như số áo mới. Với anh, Arteta có thể sở hữu một “van xả áp” cho những trận đấu bế tắc - điều mà đội bóng đã không có trong giai đoạn nước rút mùa trước.

Arsenal bắt đầu học cách chơi theo điểm mạnh của Gyökeres.

Nếu Eze là lời hứa hẹn cho tương lai, thì Gyökeres mang tới câu trả lời cho hiện tại. Bị hoài nghi sau màn ra mắt thất vọng trước Manchester United, tân binh 64 triệu bảng giải tỏa sức ép bằng cú đúp vào lưới Leeds. Bàn thắng đầu tiên đến từ tình huống phản công, khi anh dùng sức mạnh vượt qua hai hậu vệ trước khi dứt điểm quyết đoán. Bàn thứ hai đến từ chấm phạt đền, khép lại ngày thi đấu trọn vẹn.

Điều quan trọng hơn cả là Arsenal bắt đầu học cách chơi theo điểm mạnh của Gyökeres: những đường bóng dài để anh bứt tốc, những pha chuyền sớm để anh quấy rối hàng thủ. Tiền đạo người Thụy Điển không phải mẫu “số 9” hoa mỹ, nhưng anh mang tới sự trực diện và sức công phá – điều mà Arteta cần bổ sung để biến đội bóng thành cỗ máy đa dạng hơn.

Mặt tối sau niềm vui

Dù thắng Leeds dễ dàng, Arteta không thể bỏ qua những lo âu. Ødegaard, Havertz, Ben White, Jesus đều chưa chắc kịp trở lại cho đại chiến với Liverpool. Giờ thêm Saka gia nhập danh sách chấn thương, Arsenal đối diện nguy cơ mất nửa đội hình chính. Lợi thế duy nhất so với mùa trước là chiều sâu nhân sự: Zubimendi cho thấy sự chắc chắn, Rice ngày càng toàn diện, Timber không chỉ phòng ngự tốt mà còn ghi bàn, còn tài năng trẻ Max Dowman (15 tuổi) tạo điểm nhấn bằng tình huống kiếm phạt đền.

Tuy nhiên, chiều sâu không đồng nghĩa với sự thay thế hoàn hảo. Những ngôi sao tấn công lớn nhất vắng mặt đúng vào trận đấu với nhà vô địch Liverpool – đó mới là bài kiểm tra thực sự cho Arteta 2.0.

Vậy “Arteta 2.0” là gì? Đó là một Arsenal dữ dằn hơn, lạnh lùng hơn, biết cách khai thác tình huống cố định, biết dồn ép đối thủ bằng pressing, và có thêm những phương án mới trên hàng công. Nhưng đồng thời, đó vẫn là Arsenal cũ với nỗi lo chấn thương, với sự thiếu sáng tạo khi vấp phải hệ thống phòng ngự số đông.

Chiến thắng trước Leeds mang lại sự phấn khích, nhưng cũng phơi bày nghịch lý.

Chiến thắng trước Leeds mang lại sự phấn khích, nhưng cũng phơi bày nghịch lý: “Pháo thủ” vừa hủy diệt đối thủ, vừa khiến CĐV chưa thể yên tâm. Những tiếng thở dài trước bàn mở tỷ số là minh chứng rằng niềm tin vẫn mong manh.

Arsenal bước vào chuyến làm khách Liverpool với nhiều vết gợn, nhưng cũng với niềm hy vọng. Hy vọng rằng Eze sẽ trở thành chất xúc tác, rằng Gyökeres sẽ tiếp tục ghi bàn, rằng Arteta 2.0 không chỉ là phiên bản nâng cấp về con người, mà còn là phiên bản trưởng thành về bản lĩnh.

Với Arteta, hành trình chinh phục vinh quang mùa này không phải con đường thẳng tắp, mà là chuỗi thử thách liên tiếp. Và để vượt qua, Arsenal cần hơn cả một chiến thắng tưng bừng trước Leeds – họ cần chứng minh rằng Arteta 2.0 đủ sức giải quyết những nỗi ám ảnh cũ.