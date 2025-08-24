Gyokeres ăn mừng vuốt tóc, thách thức CĐV

Tiền đạo đắt nhất lịch sử Arsenal lập cú đúp trong trận thắng 5-0 của Arsenal trước Leeds ở vòng 2 Premier League vào rạng sáng 24/8.

Gyokeres vuốt tóc sau khi ghi bàn.

Phút bù giờ cuối, Viktor Gyokeres đá penalty thành công để ấn định tỷ số 5-0. Sau khi hoàn tất cú đúp, cầu thủ người Thụy Điển tiến về phía máy quay và liên tục vuốt tóc, đi kèm với vẻ mặt đầy thách thức.

Đây dường như là hành động đáp trả lời mỉa mai, chế giễu từ CĐV, khi Gyokeres thi đấu không tốt trước Manchester United ở trận ra quân và hiệp một trận gặp Leeds. Ở chuyến hành quân đến Old Trafford, cựu sao Sporting không có cú sút trúng đích nào và phải rời sân sớm. Tiền đạo đắt nhất lịch sử Arsenal bị mỉa mai "thích vuốt tóc hơn dứt điểm".

Trong trận gặp Leeds, Gyokeres cũng bị chế nhạo. Phút 15, hậu vệ Leeds có đường chuyền bất cẩn ở phần sân nhà. Nỗ lực áp sát của Martin Zubimendi vô tình đưa bóng tìm đến vị tí của Gyokeres.

Trước mặt chỉ còn thủ môn, tiền đạo này lại xoay người dứt điểm đưa bóng đi thẳng vào biển quảng cáo. Ở khu kỹ thuật, HLV Mikel Arteta ôm mặt, tỏ rõ vẻ tiếc nuối trước pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi của cậu học trò.

Trên mạng xã hội, Gyokeres nhận "cơn mưa" lời chế nhạo. "Làm thế nào anh ta lại bỏ lỡ pha bóng đó", một CĐV bình luận. "Maguire đá tiền đạo còn hay hơn gã này", người thứ 2 cho biết. "Cú lừa lớn nhất lịch sử", fan thứ 3 chế nhạo.

Sau màn thể nhiệt nhạt nhòa trong hiệp một, Gyokeres khiến những người chỉ trích anh phải câm lặng bằng 2 bàn thắng, một trong số đó là pha đột phá dũng mãnh, trước khi dứt điểm tung lưới Leeds, nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal ở phút 49.