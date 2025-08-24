Neville đổi ý muộn màng, Dowman vẫn khiến fan Arsenal dậy sóng

Cựu danh thủ Gary Neville bị các CĐV Arsenal chỉ trích vì có những phát biểu không đúng về tài năng 15 tuổi Max Dowman.

Max Dowman ghi dấu ấn tại Premier League. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 24/8, Dowman ra mắt trong trận thắng 5-0 của Arsenal trước Leeds ở vòng 2 Premier League. Dù không ghi bàn hay kiến tạo, tài năng 15 tuổi này vẫn tạo ra sự chú ý của người hâm mộ. Một trong những pha đột phá của Dowman mang về quả phạt đền cho Arsenal ở phút bù giờ 90+4.

Pha bóng này lập tức tạo nên tranh luận sau khi trận đấu khép lại. Trong phần bình luận về tình huống này, cựu hậu vệ Gary Neville ban đầu không tin rằng đó là một pha phạm lỗi của cầu thủ Leeds. Tuy nhiên, sau khi xem lại pha quay chậm, cựu cầu thủ MU đã thay đổi ý kiến.

Dù đã sửa sai, Neville vẫn hứng chịu làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ Arsenal. Một CĐV trên mạng xã hội đã viết: "Neville không nên được phép bình luận về các trận đấu của Arsenal nữa. Chàng trai 15 tuổi Dowman vừa bị phạm lỗi trong vùng cấm, và ông ấy lại gọi cậu ấy là kẻ ăn vạ". Một người khác cũng chia sẻ: "Dowman có tài năng phi thường. Còn Gary Neville thì nên im miệng".

Nhiều CĐV tin rằng Neville có thành kiến với Arsenal, đặc biệt là sau những lời chỉ trích nhắm vào cầu thủ Viktor Gyokeres trước đó.

Dowman từng ghi dấu ấn mạnh trong loạt trận giao hữu tiền mùa giải của Arsenal. Với tiềm năng to lớn, cầu thủ trẻ người Anh được kỳ vọng trở thành trụ cột của đội bóng Bắc London trong tương lai gần.

