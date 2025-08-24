Rộ tin nhắn gạ tình tay ba, David Luiz phản bác cáo buộc

Cựu trung vệ Chelsea và Arsenal, David Luiz, đang đối mặt với lùm xùm đời tư sau khi truyền thông Brazil tung ra loạt tin nhắn bị cho là của anh với một người phụ nữ tên Karol Cavalcante.

Những đoạn trò chuyện được tiết lộ cho thấy Luiz không chỉ duy trì mối quan hệ ngoài luồng, mà còn gợi ý về một cuộc tình tay ba. Theo Cavalcante, cô và Luiz quen nhau qua mạng xã hội, thường xuyên nhắn tin rồi gặp mặt tại Fortaleza. Cô khẳng định cầu thủ 38 tuổi thậm chí từng đề nghị “quan hệ nhiều người” với bạn của cô, trước khi bộc lộ những hành vi khiến người đẹp cảm thấy bất an.

“Anh ấy đôi khi có thái độ hung hăng, làm tôi lo sợ. Anh ấy thường ám chỉ rằng có thể làm điều gì đó với tôi”, Cavalcante chia sẻ.

Các ảnh chụp màn hình tin nhắn còn cho thấy Luiz, vốn nổi tiếng là người sùng đạo, khuyên nhân tình hãy tin vào Chúa và dọa kiện bất kỳ ai tiết lộ chuyện riêng tư: “Phục vụ Chúa là con đường phía trước. Nếu ai đó làm gì, cứ kiện”.

Trước sóng gió, Luiz nhanh chóng phủ nhận. Thông qua công ty quản lý, anh ra thông báo: “Dù có vài tin nhắn qua lại, không hề có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào giữa David Luiz và người đưa ra cáo buộc. Khách sạn Magna Praia cũng xác nhận không có hồ sơ cho thấy anh từng lưu trú. Luiz tin tưởng sự thật sẽ sớm được làm sáng tỏ”.

Karol Cavalcante vừa tiết lộ những tin nhắn với David Luiz.

Trong khi đó, Bruna Loureiro - bạn đời lâu năm và mẹ của hai con Luiz - đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Instagram, nói về “những ngày tốt đẹp đến bất ngờ như món quà của vũ trụ” và mong đó sẽ là nguồn bình yên sau giông bão.

David Luiz từng hai lần khoác áo Chelsea, vô địch Champions League 2012. Anh cũng có thời gian thi đấu cho PSG, trước khi chuyển sang Arsenal và giành FA Cup năm 2020. Hiện Luiz chơi cho Pafos (Síp), khép lại những năm cuối sự nghiệp trên sân cỏ, nhưng rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi áp lực từ những lùm xùm ngoài sân.