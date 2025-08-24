Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Số 10' mới của Arsenal giúp Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng

  • Chủ nhật, 24/8/2025 04:40 (GMT+7)
Khuya 23/8, Arsenal chính thức công bố thương vụ chiêu mộ Eberechi Eze từ Crystal Palace với mức phí 67,5 triệu bảng.

Arsenal chi hơn 260 triệu bảng trong hè 2025.

Theo Sky Sports, bản hợp đồng "bom tấn" Eze không chỉ nâng tổng mức chi tiêu mùa hè 2025 của "Pháo thủ" lên tới 267 triệu bảng, mà còn góp phần giúp Premier League lập kỷ lục chi tiêu mới trong một kỳ chuyển nhượng.

20 đội bóng ở Premier League đã chi tổng cộng 2,51 tỷ bảng ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, qua đó vượt qua kỷ lục 2,46 tỷ bảng từng được thiết lập trong mùa hè 2023.

Eze ký hợp đồng 4 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Anh khoác áo số 10 huyền thoại từng thuộc về những Dennis Bergkamp, Mesut Ozil hay Robin van Persie. Đáng chú ý, Tottenham tưởng như đạt thỏa thuận với Palace và Eze, nhưng Arsenal bất ngờ nẫng tay trên vào phút chót do Kai Havertz dính chấn thương.

Ít ai biết Eze từng khởi nghiệp ở học viện Arsenal trước khi trưởng thành trong màu áo QPR. Chuyển sang Crystal Palace từ năm 2020, Eze thi đấu hơn 150 trận và ghi dấu ấn lớn nhất với bàn thắng quyết định ở chung kết FA Cup 2024, giúp Palace đánh bại Man City.

Arsenal coi Eze là mảnh ghép đa năng, có thể chơi ở cả hai cánh lẫn trung lộ. Việc sở hữu một trong những tiền vệ công giàu sáng tạo nhất Premier League giúp đội hình của HLV Mikel Arteta thêm chiều sâu, đồng thời gửi lời tuyên chiến rõ ràng đến các đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Eze là tân binh thứ 7 của Arsenal hè này, sau Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard, Martin Zubimendi, Noni Madueke, Viktor Gyokeres và Cristhian Mosquera.

