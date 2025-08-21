7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Khi cầu thủ muốn ra đi - chiêu trò nào cũng hợp lệ

Từ bãi biển, cáo buộc giả, dọa phản lưới cho tới lý do… nghỉ thai sản, cầu thủ sẵn sàng viện đủ mọi cách để buộc CLB nhượng bộ. Khi họ đã quyết tâm, thật khó có đội bóng nào giữ được.