7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Leon Bailey (Aston Villa sang Roma): Sau khi bị Jadon Sancho từ chối, Roma ngay lập tức chuyển hướng sang Bailey và đạt thỏa thuận mượn cầu thủ người Jamaica trong một mùa.
Miguel Guitierrez (Girona sang Napoli): Hậu vệ trái sinh năm 2001 đầu quân cho nhà đương kim vô địch Serie A với giá 18 triệu euro kèm 2 triệu phụ phí, tùy vào thành tích.
Eberechi Eze (Crystal Palace sang Arsenal): Arsenal "tất tay" vào kỳ chuyển nhượng hè 2025 với mục tiêu vượt mặt Liverpool. Tổng cộng, "Pháo thủ" chi vượt ngưỡng 270 triệu euro, con số chưa từng có trong lịch sử đội bóng Bắc London.
Nikola Krstovic (Lecce sang Atalanta): Với mức phí 25 triệu euro, Krstovic trở thành tân binh đắt thứ 3 lịch sử CLB vùng Bergamo, chỉ xếp sau Gianluca Scamacca (28 triệu euro) và Bilal Toure (30 triệu euro).
Raphael Utzig (Zira sang CLB Công an TP.HCM): Cầu thủ chạy cánh 29 tuổi người Brazil rời Azerbaijan để thử sức tại V.League theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, cùng khoản phí mượn 250.000 euro.
Jackson Tchatchoua (Hellas Verona sang Wolves): Hậu vệ cánh mang hai dòng máu Bỉ, Cameroon sẽ có cơ hội chứng tỏ bản thân ở giải đấu có sức hút lớn nhất hành tinh. Mức phí để Wolves sở hữu trụ cột của Verona là 12,5 triệu euro.
Kevin Trapp (Frankfurt sang Paris FC): Sau thời gian sa sút phong độ, thủ môn người Đức bị Frankfurt bán cho Paris FC với giá 1 triệu euro. Tại Ligue 1, anh sẽ có cơ hội tham gia trận derby Paris với đội bóng cũ PSG.
