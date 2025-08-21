Man United ráo riết thanh lọc đội hình

Thị trường chuyển nhượng mùa hè chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ khép lại, và Manchester United đang chạy đua để giải quyết những “nút thắt” tồn đọng trong đội hình.

Antony sắp phải rời MU.

Năm cái tên gồm Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony, Tyrell Malacia và Rasmus Højlund đều đang nằm trong danh sách cần được thanh lý trước hạn chót ngày 1/9.

Trong khi Marcus Rashford sớm rời Old Trafford, bốn gương mặt còn lại của nhóm “bomb squad” - Garnacho, Sancho, Antony và Malacia - buộc phải tập riêng tại Carrington sau khi bày tỏ nguyện vọng ra đi. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

Chelsea được cho là điểm đến tiềm năng nhất cho Garnacho, nhưng Man United kiên quyết không bán tài năng trẻ với mức giá dưới giá trị thực. Ở trường hợp Sancho, thương vụ sang Chelsea đổ bể vì mức lương quá cao. Đội bóng London chấp nhận trả 5 triệu bảng tiền phạt để phá bỏ cam kết mua cầu thủ này, trong khi Roma đang đàm phán phương án mượn kèm điều khoản mua đứt 20 triệu bảng.

Antony tiếp tục chờ Real Betis - đội bóng anh từng thi đấu thăng hoa trong mùa cho mượn vừa qua. Tuy nhiên, Betis lại gặp khó về tài chính để khép lại thương vụ. Với Man United, việc bán Antony với giá tối thiểu 32,8 triệu bảng là bắt buộc nếu không muốn vi phạm quy định PSR (Profit and Sustainability Rules).

Tyrell Malacia vừa bước sang tuổi 26, nhưng sự quan tâm dành cho hậu vệ người Hà Lan khá khiêm tốn sau giai đoạn cho mượn ở PSV. Roma được cho là đang theo dõi tình hình, song chưa có bước tiến đáng kể.

Trường hợp Rasmus Højlund càng cho thấy rõ định hướng của United. Tiền đạo người Đan Mạch bị gạch tên khỏi danh sách trận gặp Arsenal và chỉ ngồi trên khán đài. Sự xuất hiện của Benjamin Sesko khiến Højlund trở nên thừa thãi. HLV Amorim thẳng thắn: “Rasmus có cùng đặc điểm với Sesko, nên đôi khi chúng tôi buộc phải chọn lựa. Cậu ấy phải chiến đấu cho vị trí của mình”.

AC Milan nhanh chóng nhập cuộc. Giám đốc Thể thao Igli Tare thừa nhận:“Højlund là lựa chọn tốt cho chúng tôi. Nhưng thị trường chuyển nhượng luôn khó lường, chưa thể nói trước điều gì”.

Với hạn chót 19h ngày 1/9 đang đến gần, Man United buộc phải chốt tương lai của hàng loạt gương mặt không còn phù hợp. Đây không chỉ là cuộc thanh lọc nhân sự, mà còn là phép thử cho ban lãnh đạo trong việc cân bằng tài chính, tránh vướng vào vòng xoáy của luật PSR.

Một mùa hè bận rộn đang dần đi đến hồi kết, và Old Trafford vẫn còn nhiều ván cờ chuyển nhượng chưa ngã ngũ.