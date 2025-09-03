Ngôi sao Nhật Bản chật vật sau khi rời Arsenal

Hậu vệ Takehiro Tomiyasu vẫn chưa thể tìm bến đỗ mới sau khi chia tay Arsenal vào mùa hè này.

Tomiyasu dính chấn thương dai dẳng. Ảnh: Reuters.

Sau khi bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2024/25, Tomiyasu quyết định rời Arsenal và được "Pháo thủ" chấp thuận. Hiện tại, anh vẫn tập trung hồi phục chấn thương sau ca phẫu thuật đầu gối hồi đầu năm nay. Tuyển thủ Nhật Bản được dự đoán bỏ lỡ nửa đầu mùa giải 2025/26.

Dù vậy, Tomiyasu không quá lo lắng khi chưa tìm được bến đỗ mới: “Tôi đang tự do, và điều quan trọng nhất là quyết định này cho phép tôi tập trung vào việc phục hồi và chăm sóc bản thân mình".

Kể từ khi chuyển đến Anh thi đấu, Tomiyasu đã gặp tổng cộng 8 chấn thương khác nhau với hơn 456 ngày nghỉ thi đấu, con số kỷ lục trong đội ngũ Arsenal mùa trước. Lực lượng y tế Arsenal lo sợ tuyển thủ Nhật Bản có thể không bao giờ lấy lại thể trạng như trước.

Saudi Pro League được xem là bến đỗ tiềm năng của Tomiyasu khi thị trường chuyển nhượng hè tại đây còn mở đến ngày 10/9. Bên cạnh đó, giải Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể được xem xét, bởi hạn chót chuyển nhượng ở quốc gia này là 11/9.

Trước khi đến Arsenal, Tomiyasu từng khoác áo Sint-Truiden (Bỉ) và Bologna (Italy). Anh đã có 8 năm kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và từng được nhiều đội bóng lớn săn đón.

