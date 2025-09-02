10 'bom tấn' hoàn tất trong ngày cuối phiên chợ hè

|
Nicolas Jackson (Chelsea sang Bayern): Jackson hoàn tất vụ chuyển nhượng ly kỳ sang Bayern sau khi bị Chelsea gọi trở về cách đây ít ngày. Bayern sẽ chi 16,5 triệu euro để mượn tiền đạo người Senegal trong một mùa, kèm điều khoản mua đứt bắt buộc với giá 65 triệu euro vào hè năm sau.
|
Alexander Isak (Newcastle sang Liverpool): "The Kop" khép lại kỳ chuyển nhượng lịch sử bằng việc biến Isak thành tân binh đắt chưa từng có tại Premier League. Tính cả thương vụ trị giá 144 triệu euro, đội chủ sân Anfield đã chi gần nửa tỷ euro chỉ trong hè này (483 triệu euro).
|
Jadon Sancho (MU sang Aston Villa): Sau Antony và Alejandro Garnacho, Sancho cũng rời MU. Aston Villa mượn cầu thủ chạy cánh người Anh và sẽ chi trả 85% mức lương 290.000 bảng mỗi tuần. MU cũng đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Sancho thêm 1 năm để tránh cảnh mất trắng.
|
Senne Lammens (Royal Antwerp sang MU): "Quỷ đỏ" đón thủ môn mới với giá 21 triệu euro. Lammens sở hữu phong cách thi đấu mạnh mẽ, quyết đoán và được kỳ vọng mang đến sự yên tâm nơi khung gỗ.
|
Piero Hincapie (Leverkusen sang Arsenal): Ngay sau khi được Arsenal liên hệ, Hincapie đã yêu cầu rời Leverkusen. Nhà đương kim á quân Premier League nhanh chóng chốt xong thương vụ với giá 52 triệu euro.
|
Gianluigi Donarumma (PSG sang Man City): Sau khi để Ederson gia nhập Fenerbahce, CLB chủ sân Etihad chi từ 30 đến 35 triệu euro để chiêu mộ thủ môn sinh năm 1999.
|
Randal Kolo Muani (PSG sang Tottenham): PSG từng tốn 90 triệu euro để chiêu mộ Muani nhưng lại để tiền đạo người Pháp gia nhập Tottenham dưới dạng cho mượn.
|
Antony (MU sang Betis): Cầu thủ sinh năm 2000 trở lại khoác áo Betis theo hợp đồng dài hạn và mang về cho MU khoản phí chuyển nhượng 25 triệu euro. Ngoài ra, nếu Betis bán Antony trong tương lai, "Quỷ đỏ" sẽ được hưởng 50% hoa hồng.
|
Yoane Wissa (Brentford sang Newcastle): Sau khi mất Isak, Newcastle chi 57,7 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo người Congo, Wissa để lấp khoảng trống.
|
Harvey Elliott (Liverpool sang Aston Villa): Tiền vệ sinh năm 2003 gia nhập Aston Villa dưới dạng cho mượn, kèm tùy chọn mua đứt với giá 40 triệu euro vào hè 2026.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.