10 'bom tấn' hoàn tất trong ngày cuối phiên chợ hè

Nicolas Jackson (Chelsea sang Bayern): Jackson hoàn tất vụ chuyển nhượng ly kỳ sang Bayern sau khi bị Chelsea gọi trở về cách đây ít ngày. Bayern sẽ chi 16,5 triệu euro để mượn tiền đạo người Senegal trong một mùa, kèm điều khoản mua đứt bắt buộc với giá 65 triệu euro vào hè năm sau.