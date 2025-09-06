Gyokeres phải ra tòa sau khi báo chí điều tra một vụ nổ súng

Tiền đạo của Arsenal, Viktor Gyokeres, vừa bị kéo vào một vụ kiện đình đám tại Thụy Điển. Chân sút này gặp rắc rối với vụ kiện của người đại diện và sẽ phải ra tòa.

Người đại diện của anh, Hasan Cetinkaya, khởi kiện hai tờ báo Fotboll Sthlm và Expressen vì tội phỉ báng, sau khi các tờ này đưa tin rằng ông cùng công ty HCM Sports Management có liên hệ với các băng nhóm tội phạm.

Tháng trước, cảnh sát mở cuộc điều tra về nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng tại nhà người thân của một trong những cộng sự của Gyokeres ở Huddinge, gần Stockholm. Có nghi ngờ rằng vụ việc này liên quan đến thương vụ chuyển nhượng của Gyokeres, sau khi có thông tin cho rằng người thân đó đã khoe khoang mình được hưởng một phần phí chuyển nhượng.

Cảnh sát Thụy Điển trước đây từng bày tỏ lo ngại rằng tội phạm có tổ chức có thể nhắm đến những người làm việc trong bóng đá chuyên nghiệp để tống tiền họ.

Cuộc điều tra về Cetinkaya cùng công ty của ông từng được hai tờ báo là Expressen và Fotboll Sthlm công bố năm ngoái. Trong đó, 2 tờ cáo buộc rằng một số cá nhân có quan hệ với tội phạm có tổ chức tham gia vào việc tuyển mộ các tài năng trẻ cho HCM Sports Management.

Cetinkaya phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc này và kiện tờ Expressen cùng tổng biên tập vì tội phỉ báng. Ông tuyên bố: “Tôi tự xây dựng sự nghiệp bằng thực lực, đạt đến những thành công mà chưa có đại diện Thụy Điển nào từng chạm tới, hoàn toàn không có sự tác động hay hỗ trợ từ giới tội phạm”.

Arsenal có nguy cơ vắng mặt Gyokeres trong 2 trận năm sau.

Gyokeres sẽ làm chứng rằng anh chỉ là bạn thuở nhỏ của một người liên quan đến vụ việc và người đó không hề có bất kỳ mối liên hệ cá nhân hay nghề nghiệp nào với Cetinkaya hay HCM Sports Management. Trả lời kênh SVT Sport, luật sư Lundqvist nói: “Anh ấy được triệu tập làm nhân chứng trong vụ việc, liên quan đến các tình tiết được nêu trong bằng chứng”.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 11/2 năm sau. Trong khoảng thời gian đó, Arsenal sẽ có hai trận tại Premier League, gặp Sunderland trên sân nhà và Brentford trên sân khách. Hiện chưa rõ việc tham gia phiên tòa có ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của Gyokeres hay không.

Tiền đạo này không bị tình nghi dính líu đến bất kỳ tội danh nào. Sau trận hòa 2-2 của Thụy Điển trước Slovenia tại vòng loại World Cup đêm qua, anh từ chối bình luận về vụ việc.