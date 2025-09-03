Gyokeres khó xử khi bị hỏi về bạn gái cũ

Tiền đạo Viktor Gyokeres "đứng hình" khi nhận câu hỏi liên quan đến bạn gái cũ Ines Aguiar.

Gyokeres và Ines Aguiar đường ai nấy đi.

Người hâm mộ Arsenal chia sẻ với nhau bài hát mang tên "Push It" của Salt-N-Pepa, trong đó có câu: "Anh bỏ bạn gái để chơi trong màu áo đỏ và trắng". Câu hát này khiến CĐV "Pháo thủ" liên tưởng đến mối tình của Gyokeres với nữ diễn viên người Tây Ban Nha, Ines Aguiar.

Theo báo chí Bồ Đào Nha, Gyokeres chấm dứt mối quan hệ với Ines trước khi chuyển đến Arsenal trong mùa hè này. Ngôi sao người Thụy Điển nói với bạn gái cũ rằng mình "không muốn điều gì ràng buộc tại Bồ Đào Nha", qua đó thể hiện quyết tâm chuyển đến Premier League. Dù chưa lên tiếng về vụ chia tay, cả hai vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Nói về bài hát đang gây sốt trong cộng đồng fan Arsenal, Gyokeres cho biết: “Họ thật sự tuyệt vời. CĐV cho tôi sự ủng hộ lớn lao cả trong và ngoài trận đấu. Tôi rất biết ơn về điều đó".

Tuy nhiên, khi bị hỏi trực tiếp về nội dung của bài hát, tiền đạo 27 tuổi ngần ngại trước khi trả lời: “Tôi không có bình luận gì về bài hát".

Gyokeres có cú đúp đầu tiên cho Arsenal trong chiến thắng 5-0 trước Leeds United ở vòng 2 Premier League hôm 23/8. Tuy nhiên, anh lại tịt ngòi trong 2 trận đại chiến với MU và Liverpool.

Gyokeres đánh đầu ghi bàn cho Arsenal Rạng sáng 10/8, Viktor Gyokeres góp phần vào chiến thắng thuyết phục 3-0 của Arsenal khi đối đầu Athletic Bilbao, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới.