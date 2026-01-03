Siêu máy tính Opta gọi tên kẻ thống trị 2026

Siêu máy tính của Opta vừa công bố loạt dự đoán đáng chú ý cho phần còn lại của mùa giải 2025/26 và World Cup 2026.

Arsenal đang có phong độ cao.

Từ các giải VĐQG hàng đầu châu Âu đến đấu trường quốc tế, cỗ máy thống kê này đưa ra những lựa chọn khá rõ ràng cho các ngôi vương.

Tại Anh, Arsenal đang là đội được Opta đánh giá cao nhất. Theo mô hình dự đoán, Arsenal có tới 78,98% khả năng vô địch Premier League, bỏ xa Manchester City (16,69%).

Không chỉ thống trị trong nước, thầy trò Mikel Arteta còn là ứng viên số một cho chức vô địch Champions League với 24,93% cơ hội nâng cúp tại Budapest. Arsenal xếp trên Bayern Munich, Man City, Paris Saint-Germain và Barcelona. Real Madrid chỉ đứng thứ bảy với 3,56% khả năng vô địch.

Tại La Liga, Opta nghiêng mạnh về kịch bản Barcelona bảo vệ thành công ngôi vương. Đội bóng của Hansi Flick được trao 77,59% khả năng vô địch, trong khi Real Madrid chỉ còn 19,06%, giảm mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

Serie A được đánh giá là giải đấu khó lường nhất. Inter Milan dẫn đầu cuộc đua với 59,42% khả năng giành Scudetto, theo sau là Napoli (17,62%) và AC Milan (15,47%).

Tại Pháp, PSG vẫn gần như không có đối thủ với 87,56% cơ hội vô địch Ligue 1, dù Lens đang tạo ra sức ép nhất định. Ở Đức, Bayern Munich áp đảo tuyệt đối Bundesliga với 97,76% khả năng đăng quang.

Tại các cúp châu Âu hạng hai, Real Betis là ứng viên thứ tư cho Europa League (6,23%), trong khi Rayo Vallecano đứng thứ ba trong cuộc đua vô địch Conference League với 7,83%.

Ở cấp độ đội tuyển, Opta đặt niềm tin lớn nhất vào Tây Ban Nha. Thầy trò Luis de la Fuente có 17% khả năng vô địch World Cup 2026, cao hơn Pháp, Anh và đương kim vô địch Argentina.

Theo Opta, toàn bộ dự báo được tạo ra bằng cách mô phỏng mỗi giải đấu 10.000 lần, dựa trên dữ liệu phong độ, lịch sử và tỷ lệ cược thị trường, một bức tranh thống kê đáng chú ý cho năm 2026 đang chờ phía trước.