Pep Guardiola khen Haaland hay hơn Isak

HLV Pep Guardiola khẳng định Erling Haaland vẫn là tiền đạo số một thế giới, vượt trội so với tân binh đắt giá Alexander Isak của Liverpool.

Pep Guardiola tung hô Haaland. Ảnh: Reuters.

Trước buổi họp báo cho trận derby Manchester hôm 12/9, HLV Arne Slot (Liverpool) từng đánh giá Isak “có lẽ là tiền đạo hay nhất thế giới”. Nhưng quan điểm này lập tức bị Pep Guardiola bác bỏ.

“Haaland nhỉnh hơn một chút. Isak là cầu thủ xuất sắc, nhưng với tôi, Haaland là số một. Tôi sẽ không đổi Haaland lấy bất kỳ ai trên thế giới này. Người khác có thể chọn Kylian Mbappe, Leo Messi hay Cristiano Ronaldo, nhưng tôi hiểu rõ Haaland, tôi thích cậu ấy và tôi tin rằng cậu ấy đặc biệt", Guardiola nói.

Haaland đang có phong độ ghi bàn ấn tượng. Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận thua Brighton, tiền đạo người Na Uy vẫn ghi 3 bàn tại Premier League mùa này. Trên tuyển quốc gia, anh vừa rực sáng với 5 bàn thắng vào lưới Moldova tại vòng loại World Cup 2026 hôm 10/9.

Man City bước vào trận derby Manchester trong bối cảnh khó khăn về lực lượng. "The Cityzens" mất Omar Marmoush vì chấn thương đầu gối khi về phục vụ tuyển Ai Cập, trong khi 2 tân binh Rayan Cherki và Rayan Ait-Nouri cũng vắng mặt. John Stones bỏ ngỏ khả năng ra sân, nhưng tin vui là Phil Foden đã kịp bình phục.

Dù vậy, Guardiola thừa nhận đội bóng đang gặp vấn đề sau khởi đầu tệ nhất trong 21 năm. Sau 5 vòng đấu, Man City để thua 2 trận và kém Liverpool 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Đội chủ sân Etihad thậm chí đang xếp tận thứ 13 trên bảng xếp hạng, kém cả MU (9).

Màn trình diễn siêu hạng của Haaland trong trận thắng 11-1 Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.