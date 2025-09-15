Di Maria lại tạo nên 'phép thuật' từ chấm phạt góc

Sáng 15/9, Di Maria rực sáng với pha lập công giúp Rosario Central cầm hòa Boca Juniors 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 8 giải VĐQG Argentina.

Siêu phẩm đá phạt góc của Di Maria Sáng 15/9, Di Maria rực sáng với pha lập công giúp Rosario Central cầm hòa Boca Juniors 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 8 giải VĐQG Argentina.

Phút 24 trong trận Rosario Central gặp Boca Juniors, Angel Di Maria khiến cả sân Gigante de Arroyito bùng nổ với một siêu phẩm. Từ quả phạt góc bên cánh phải, ngôi sao 36 tuổi vẽ nên đường cong hoàn hảo, bóng lượn qua tầm với thủ môn Leandro Brey rồi găm thẳng vào góc xa, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Trước đó, Boca Juniors mở tỷ số ở phút 19, nhưng lợi thế mong manh nhanh chóng bị xóa nhòa bởi khoảnh khắc “ma thuật” mang đậm thương hiệu Di Maria. Bàn thắng này không chỉ giúp Rosario Central trở lại thế cân bằng mà còn tái khẳng định đẳng cấp khác biệt của nhà vô địch World Cup 2022.

Đây không phải lần đầu tiên Di Maria “nắn bóng” từ chấm phạt góc. Trong màu áo PSG, anh từng lập công tương tự trước Nîmes (1/9/2018) và Brest (23/5/2021). Khi khoác áo Benfica, Di Maria cũng để lại dấu ấn bằng siêu phẩm phạt góc vào lưới RB Salzburg ở vòng bảng Champions League ngày 12/12/2023.

Trở lại Rosario Central mùa hè này, Di Maria có bốn bàn thắng - và tất cả đều đến từ các tình huống cố định: hai lần trên chấm phạt đền trước Godoy Cruz và Lanus, một cú sút phạt trực tiếp vào lưới Newell’s, và nay là “Olympico goal” vào lưới Boca Juniors. Một minh chứng cho thấy, dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, đôi chân trái của Di María vẫn đủ sức viết nên những đường cong bất tử.