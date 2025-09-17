Mourinho sắp tái xuất

Benfica đạt thỏa thuận nguyên tắc với Jose Mourinho để thay thế Bruno Lage, theo CNNPortugal. Hai mươi năm sau lần ra đi chóng vánh, “Người đặc biệt” trở lại Luz với kỳ vọng viết nên chương mới huy hoàng.

Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết Benfica đã đạt thoả thuận với Jose Mourinho.

Điều trớ trêu là Mourinho vừa mất việc cũng chính vì Benfica: thất bại của Fenerbahce trước “Đại bàng đỏ” ở vòng loại Champions League khiến ông phải ra đi. Và giờ đây, cũng chính giải đấu này buộc Bruno Lage rời ghế, mở ra cơ hội để “Người đặc biệt” trở lại Luz - nơi ông từng khởi nghiệp hơn 20 năm trước.

Năm 2000, Mourinho lần đầu làm HLV trưởng tại Benfica sau khi rời vai trò trợ lý ở Barcelona. Tuy nhiên, ông chỉ gắn bó 10 trận, trong bối cảnh CLB khủng hoảng tài chính và bất ổn thượng tầng.

Thiếu niềm tin từ lãnh đạo, Mourinho rời đi, khép lại quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để lại dấu ấn với chiến thắng 3-0 trước Sporting. Từ đó, ông bước ra ánh sáng cùng Porto, Chelsea, Inter và Real Madrid, để rồi trở thành một trong những HLV vĩ đại nhất bóng đá hiện đại.

Dẫu vậy, những năm gần đây, sự nghiệp Mourinho chững lại. Tottenham, Roma rồi Fenerbahce không đem lại vinh quang tột đỉnh, ngoại trừ chức vô địch Conference League cùng đội bóng Italy. Nhưng với Benfica, tên tuổi và kinh nghiệm của ông vẫn mang lại sức hút lớn, đồng thời trở thành “phao cứu sinh” cho chủ tịch Rui Costa - người đang chịu sức ép dữ dội sau chuỗi kết quả thất vọng và trước nguy cơ bị thách thức bởi João Noronha Lopes.

Nếu mọi thủ tục hoàn tất, Mourinho sẽ trở lại Luz, khởi đầu chương mới ở chính nơi từng chứng kiến ông chập chững vào nghề. Một vòng tròn số phận khép lại, và lần này, Benfica kỳ vọng ông sẽ mang tới thành công thực sự, thay vì chỉ là ký ức ngắn ngủi trong quá khứ.