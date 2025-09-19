Hojlund 'tàng hình' trước Man City

Rasmus Hojlund không tạo ra nhiều dấu ấn trong thất bại 0-2 của Napoli trước Manchester City ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 19/9.

Hojlund tịt ngòi trước Man City. Ảnh: Reuters.

Napoli sớm gặp bất lợi trên sân Etihad khi hậu vệ Giovanni Di Lorenzo bị đuổi ngay phút 21, buộc HLV Antonio Conte phải điều chỉnh toàn bộ chiến thuật. Trong thế trận chơi thiếu người, Hojlund gần như “mất tích” trên hàng công. Anh chỉ có 12 lần chạm bóng, không tung ra nổi cú dứt điểm nào trước khi rời sân ở phút 72.

Đáng chú ý, đối tác mới của Hojlund là Kevin De Bruyne cũng bị thay ra nghỉ ở phút 26, càng khiến tuyển thủ Đan Mạch trở nên lạc lõng trên hàng công.

Truyền thông Italy tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của Hojlund. Tờ Il Mattino chấm anh 5/10 và nhận xét: “Cậu ấy hoạt động năng nổ, gây áp lực lên trung vệ Ruben Dias, nhưng nhìn chung rất mờ nhạt. Không hoàn toàn là lỗi của Hojlund, bởi cậu nhận quá ít bóng trong thế trận Napoli thua thiệt”.

Trong khi đó, TuttoNapoli đánh giá Hojlund cao hơn với điểm 6/10, cho rằng tân binh này “di chuyển nhiều nhưng không có cơ hội thể hiện khả năng dứt điểm”.

Ngay trong trận ra mắt gặp Fiorentina hôm 14/9, Hojlund đã có pha lập công ngay phút 14, góp phần giúp Napoli giành chiến thắng 3-1. Khi đó, Giám đốc Thể thao Giovanni Manna của CLB còn khẳng định Hojlund “đã hòa nhập nhanh chóng và có thể tạo ra tác động tích cực cho đội bóng".

Rõ ràng, Hojlund cần thêm thời gian để chứng minh giá trị trong màu áo Napoli, đặc biệt là ở sân chơi khắc nghiệt như Champions League.

