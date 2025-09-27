Phản ứng của tiền đạo nhập tịch Malaysia trước án phạt nặng

Báo chí Argentina bất ngờ khi có 3 cầu thủ có gốc gác ở quốc gia này vướng vào bê bối gian lận hồ sơ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Machuca bị phạt tiền và cấm thi đấu trong 12 tháng. Ảnh: FAM

Imanol Machuca, 25 tuổi, là tiền đạo thuộc biên chế Velez Sarsfield ở giải VĐQG Argentina. Anh nằm trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA trừng phạt vì dính dáng đến bê bối "làm giả giấy tờ" của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Đáp trả thông báo chính thức của FIFA, Machuca khẳng định toàn bộ giấy tờ của anh đều hợp lệ và đang chờ làm rõ thời điểm án phạt có hiệu lực.

Về phía Velez Sarsfield, đội quyết tâm kháng cáo và có 10 ngày tối đa để hoàn tất mọi thủ tục. Tuy nhiên, tờ TyC Sports của Argentina nhận định khả năng kháng cáo thành công khá thấp, bởi lệnh cấm áp dụng trên mọi giải đấu trong vòng 12 tháng.

TyC Sports cũng gọi vụ việc là “bê bối toàn cầu”, gây ảnh hưởng lớn đến cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Velez Sarsfield bị xem là "nạn nhân" của bê bối này.

Bảy cầu thủ nhập tịch vướng vào bê bối của FAM.

Bên cạnh Machuca, 2 cầu thủ có gốc gác Argentina khác cũng dính lệnh trừng phạt của FIFA là Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

Garces từng khoác áo Colon ở giải VĐQG Argentina trong giai đoạn 2020-2024. Hồi tháng 1, anh chuyển sang thi đấu cho Deportivo Alavés tại La Liga và đã ra sân 6 trận ở mùa 2025/26.

Gương mặt còn lại là Rodrigo Holgado, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ San Lorenzo. Anh từng chơi bóng ở Mexico, Colombia và Chile. Holgado hiện khoác áo CLB America de Cali của Colombia.

Ngoài án cấm thi đấu 12 tháng, Ủy ban kỷ luật FIFA buộc các cầu thủ liên quan phải nộp phạt hơn 2.500 USD /người. Vụ việc đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi lớn trong giới bóng đá Nam Mỹ và châu Á, đặc biệt khi liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

