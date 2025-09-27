VFF công bố giá vé, tuyển Việt Nam sẵn sàng cho hai trận gặp Nepal

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức chốt giá vé cho hai trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo đó, mức giá dao động từ 200.000 - 400.000 đồng, bán qua kênh trực tuyến với hai đợt: đợt 1 từ 9h ngày 29/9 đến 23h59 ngày 5/10; đợt 2 từ 0h ngày 6/10 đến 23h59 ngày 7/10.

· Trận lượt đi: 19h30 ngày 9/10, sân Gò Đậu (Bình Dương)

· Trận lượt về: 19h30 ngày 14/10, sân Thống Nhất (TP.HCM)

Ngay sau vòng 5 V.League 2025/26, HLV Kim Sang Sik sẽ công bố danh sách tập trung khoảng 30 cầu thủ. Đội tuyển dự kiến hội quân ngày 4/10, chỉ có 5 ngày chuẩn bị cho trận lượt đi. So với đợt tập trung tháng 9, nhiều khả năng lực lượng sẽ có biến động khi thuyền trưởng người Hàn Quốc dự định trao cơ hội cho các cầu thủ U23 cũng như những gương mặt Việt kiều.

Sau 2 lượt trận, tuyển Việt Nam đang có 1 thắng, 1 thua, tạm đứng nhì bảng F. Hai cuộc chạm trán với Nepal được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Nếu giành trọn 6 điểm, cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp sẽ rộng mở hơn nhiều.

Trong khi đó, FIFA vừa đưa ra án phạt nặng nề với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì bê bối sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bằng giấy tờ giả mạo. Ngoài khoản tiền phạt gần 2 triệu ringgit, 7 cầu thủ bị cấm thi đấu toàn cầu 12 tháng. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam có khả năng được xử thắng 3-0 ở trận thua 0-4 trước Malaysia. Nếu kịch bản này xảy ra, cục diện bảng F sẽ thay đổi đáng kể, mang lại lợi thế lớn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trong cuộc đua vào vòng loại cuối.

Hai trận gặp Nepal không chỉ đơn thuần là cơ hội để lấy điểm, mà còn là bước thử quan trọng cho kế hoạch trẻ hóa và cải tổ của HLV Kim Sang Sik. Trong bối cảnh cánh cửa đi tiếp có thể mở rộng nhờ biến động từ Malaysia, tuyển Việt Nam càng có lý do để hướng tới những chiến thắng quyết định trên sân nhà.