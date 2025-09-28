Malaysia nhập tịch cầu thủ 'siêu tốc', chỉ mất vài tuần

Facundo Garces bất ngờ khoác áo tuyển Malaysia trong thời gian ngắn kỷ lục, khiến dư luận đặt câu hỏi về quy trình nhập tịch của FAM.

Theo ASEAN Football, vụ bê bối nhập tịch đang làm rung chuyển bóng đá Malaysia tiếp tục lộ ra nhiều chi tiết đáng ngờ. Chính những điểm bất thường buộc FIFA mở cuộc điều tra và buộc tội Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến nhóm cầu thủ gốc gác nước ngoài.

Theo tài liệu do Hoàng tử bang Johor (TMJ) công bố, Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) không thể tìm thấy sổ tay khai sinh gốc của 7 cầu thủ. Thay vào đó, hồ sơ mới được phát hành chóng vánh, làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực.

Nguồn gốc các cầu thủ chưa bao giờ được công khai rõ ràng. Từ trước, trong và sau quá trình nhập tịch, cả dư luận lẫn giới bóng đá Malaysia chỉ nhận được những thông tin mơ hồ từ báo chí, không có dữ liệu xác thực.

Trường hợp của Facundo Garces gây chú ý đặc biệt. Từ lúc FAM tiếp cận đến khi anh ra mắt Malaysia chỉ vỏn vẹn vài tuần. Trong khi đó, quy trình nhập tịch ở các quốc gia khác thường mất nhiều năm - tại Việt Nam khoảng 5 năm, còn ở Indonesia ít nhất 6 tháng.

Hồi tháng 8, Garces còn cho biết đủ điều kiện khoác áo Malaysia nhờ "cụ" của mình. Theo FIFA, cầu thủ chỉ được phép thi đấu cho đội tuyển quốc gia nếu có cha mẹ hoặc ông bà mang quốc tịch hoặc sinh ra tại quốc gia đó. Trường hợp "từ đời cụ" như phát biểu của Garces không hợp lệ, qua đó phơi bày những mập mờ trong chính sách nhập tịch cầu thủ của Malaysia.

Hầu hết cầu thủ nhập tịch của Malaysia đều được cho là có "gốc gác" từ Argentina hoặc Tây Ban Nha. Thế nhưng, những quốc gia này thực tế có cộng đồng người Malaysia sinh sống cực nhỏ (chưa tới 1.200 người ở Argentina vào năm 2024).

"Thậm chí, nhiều cầu thủ còn tỏ ra bất ngờ khi được thông báo mình có "dòng máu Malaysia". Câu hỏi đặt ra là FAM đã tìm ra những "mối liên hệ" với các cầu thủ này bằng cách nào?", ASEAN Football kết luận.

Tổng hợp lại, những nghi vấn trên tạo bức tranh đầy bất ổn, buộc FIFA kết luận FAM gian lận giấy tờ và sự thiếu minh bạch trong quá trình nhập tịch. Đây là nguyên nhân châm ngòi cho vụ bê bối đẩy bóng đá Malaysia vào cơn khủng hoảng chưa từng có.

Tối 26/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu". Các cầu thủ phải chịu án cấm thi đấu 12 tháng.

Nếu kháng cáo không thành công, Malaysia khả năng có thể bị xử thua Việt Nam 0-3 vì sử dụng cầu thủ trái phép. Hiện tại, Malaysia đứng đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, tuyển Việt Nam xếp sau với 3 điểm ít hơn.