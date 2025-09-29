Thêm 3 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị gạch tên

Ban tổ chức các giải VĐQG Malaysia (MFL) cấm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel của Johor Darul Ta'zim (JDT) tham gia mọi giải đấu thuộc hệ thống Malaysia League.

Joao Figueiredo bị cấm thi đấu cho đến khi có phán quyết tiếp theo từ FIFA.

Trưa 29/9, MFL thông báo: "Dựa trên quyết định của FIFA, MFL xác nhận 3 cầu thủ của CLB Johor Darul Ta'zim gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ không được tham dự bất kỳ giải đấu nào thuộc Malaysia League trong suốt thời gian bị treo giò".

Cơ quan điều hành giải đấu cũng nhấn mạnh mọi hành động tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết quả đơn kháng cáo mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi lên FIFA. Chỉ khi FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng, MFL mới cân nhắc các bước xử lý tiếp theo.

Việc mất cùng lúc 3 trụ cột được xem là đòn giáng mạnh vào tham vọng của JDT. Đội bóng nhà giàu của Malaysia đặt mục tiêu tiếp tục thống trị đấu trường trong nước, đồng thời tạo dấu ấn tại AFC Champions League. Lệnh cấm khiến lực lượng của HLV Esteban Solari bị xáo trộn đáng kể ở giai đoạn đầu mùa giải.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) được cho là gửi thông báo chính thức yêu cầu CLB Velez Sarsfield ngừng sử dụng Imanol Machuca. Ngoài ra, Rodrigo Holgado (America De Cali - Colombia), Gabriel Palmero (Salamanca CF - Tây Ban Nha) và Facundo Garces (Deportivo Alaves - Tây Ban Nha) cũng tạm bị đình chỉ thi đấu.

Sai phạm liên quan đến nhập tịch đang khiến hình ảnh bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. FAM khẳng định sẽ sớm nộp đơn kháng cáo sau khi nhận được toàn bộ bản án chi tiết từ FIFA.