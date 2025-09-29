Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Facundo Garces xóa quốc kỳ Malaysia, trở lại dùng cờ Argentina

  • Thứ hai, 29/9/2025 10:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau lệnh trừng phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Facundo Garces được cho là thay đổi thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Facundo Garces là cầu thủ gốc Argentina, mới được Malaysia nhập tịch.

Một người dùng X phát hiện trung vệ này bỏ quốc kỳ Malaysia từng hiển thị trong phần tiểu sử và quay lại sử dụng cờ Argentina, quê hương nơi anh sinh ra. Động thái xóa cờ Malaysia và đổi sang cờ Argentina của Garces xuất hiện sau án phạt của FIFA.

Hôm 27/9, FIFA công bố án phạt nặng dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới cáo buộc FAM sử dụng hồ sơ không hợp lệ trong quá trình đăng ký, dẫn đến 7 thủ này bị treo giò 12 tháng, còn FAM bị phạt tiền cùng nguy cơ mất uy tín nặng nề.

Trong số những cầu thủ bị ảnh hưởng, Garces được kỳ vọng trở thành trụ cột hàng thủ của tuyển Malaysia nhờ thể hình, kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và nền tảng kỹ thuật trưởng thành từ bóng đá Argentina. Tuy nhiên, sau phán quyết của FIFA, tương lai của anh trở nên mờ mịt.

Truyền thông khu vực đánh giá đây là đòn giáng mạnh vào kế hoạch nâng tầm bóng đá Malaysia thông qua chính sách nhập tịch, vốn từng được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường châu lục.

Trong khi đó, FAM khẳng định sẽ sớm nộp đơn kháng cáo sau khi nhận được toàn bộ bản án chi tiết từ FIFA. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định quá trình pháp lý sẽ phức tạp và chưa chắc giúp Malaysia đảo ngược được tình thế.

Khi bóng đá Malaysia bị lột mặt nạ

Án phạt chấn động từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhắm vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch đang tạo ra một cơn địa chấn chưa từng có.

2 giờ trước

LĐBĐ Malaysia xác nhận sai sót trong khâu nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang chờ nhận bản phán quyết đầy đủ từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trước khi tiến hành nộp đơn kháng cáo theo đúng quy trình và quy định.

17 giờ trước

Malaysia nhập tịch cầu thủ 'siêu tốc', chỉ mất vài tuần

Facundo Garces bất ngờ khoác áo tuyển Malaysia trong thời gian ngắn kỷ lục, khiến dư luận đặt câu hỏi về quy trình nhập tịch của FAM.

20 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Garces xóa quốc kỳ Malaysia Garces Argentina Malaysia

    Đọc tiếp

    Amorim can cap sach hoc Conte hinh anh

    Amorim cần cắp sách học Conte

    34 phút trước 11:24 29/9/2025

    0

    Manchester United đang lạc lối dưới thời Ruben Amorim. Hệ thống 3-4-2-1 mà ông kiên định áp dụng không những không phát huy điểm mạnh của cầu thủ, mà còn phơi bày hàng loạt điểm yếu chết người.

    Y tuong Ronaldo so gang voi Rooney hinh anh

    Ý tưởng Ronaldo so găng với Rooney

    1 giờ trước 10:30 29/9/2025

    0

    Một ý tưởng kỳ lạ nhưng thú vị khi Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo được khuyến khích bước lên võ đài để tạo nên "một trận quyền anh toàn cầu".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý