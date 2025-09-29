Facundo Garces xóa quốc kỳ Malaysia, trở lại dùng cờ Argentina

Sau lệnh trừng phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Facundo Garces được cho là thay đổi thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Facundo Garces là cầu thủ gốc Argentina, mới được Malaysia nhập tịch.

Một người dùng X phát hiện trung vệ này bỏ quốc kỳ Malaysia từng hiển thị trong phần tiểu sử và quay lại sử dụng cờ Argentina, quê hương nơi anh sinh ra. Động thái xóa cờ Malaysia và đổi sang cờ Argentina của Garces xuất hiện sau án phạt của FIFA.

Hôm 27/9, FIFA công bố án phạt nặng dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới cáo buộc FAM sử dụng hồ sơ không hợp lệ trong quá trình đăng ký, dẫn đến 7 thủ này bị treo giò 12 tháng, còn FAM bị phạt tiền cùng nguy cơ mất uy tín nặng nề.

Trong số những cầu thủ bị ảnh hưởng, Garces được kỳ vọng trở thành trụ cột hàng thủ của tuyển Malaysia nhờ thể hình, kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và nền tảng kỹ thuật trưởng thành từ bóng đá Argentina. Tuy nhiên, sau phán quyết của FIFA, tương lai của anh trở nên mờ mịt.

Truyền thông khu vực đánh giá đây là đòn giáng mạnh vào kế hoạch nâng tầm bóng đá Malaysia thông qua chính sách nhập tịch, vốn từng được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường châu lục.

Trong khi đó, FAM khẳng định sẽ sớm nộp đơn kháng cáo sau khi nhận được toàn bộ bản án chi tiết từ FIFA. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định quá trình pháp lý sẽ phức tạp và chưa chắc giúp Malaysia đảo ngược được tình thế.