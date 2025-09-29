Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ nhập tịch Malaysia phản ứng ra sao trước án phạt của FIFA?

  • Thứ hai, 29/9/2025 10:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Eduardo Goudet của Deportivo Alaves khẳng định Facundo Garces giữ được sự bình tĩnh và chuyên nghiệp trong cách ứng xử.

Facundo Garces bình tĩnh trước phán quyết của FIFA.

Garces là trụ cột của Alaves mùa này khi đá trọn 90 phút trong 6 trận La Liga. Tuy nhiên, ở trận hòa Mallorca 1-1 thuộc vòng 7 La Liga hôm 27/9, anh không có tên trong danh sách thi đấu do vướng vào vụ việc liên quan đến án phạt FIFA dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch.

HLV Goudet thừa nhận bất ngờ khi nghe tin Garces bị liên đới: "Vụ việc lần này xuất hiện quá bất ngờ. Tôi chỉ mong mọi chuyện được giải quyết theo hướng tốt nhất. Garces vốn là mắt xích quan trọng trong các pha bóng bổng của đội".

Chiến lược gia người Argentina cho biết đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Garces và hài lòng với thái độ bình tĩnh của trung vệ này: "Sự điềm tĩnh của Garces khiến tôi cảm thấy yên tâm. Điều quan trọng là cậu ấy xử lý vấn đề một cách bình thản, chuyên nghiệp".

Dù mất đi nhân tố chủ lực, Goudet khẳng định Alaves sẽ tập trung chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại La Liga gặp Elche ngày 5/10, đồng thời hy vọng vụ việc của Garces sớm được tháo gỡ để đội bóng trở lại trạng thái ổn định.

Trong số 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, Garces là trường hợp gây tranh cãi nhất. Theo truyền thông châu lục, từ lúc FAM tiếp cận đến khi anh ra mắt Malaysia chỉ vỏn vẹn vài tuần. Nếu FAM kháng cáo thất bại, Garces và 6 cầu thủ khác buộc phải nghỉ thi đấu 1 năm.

Khi bóng đá Malaysia bị lột mặt nạ

Án phạt chấn động từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhắm vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch đang tạo ra một cơn địa chấn chưa từng có.

2 giờ trước

LĐBĐ Malaysia xác nhận sai sót trong khâu nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang chờ nhận bản phán quyết đầy đủ từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trước khi tiến hành nộp đơn kháng cáo theo đúng quy trình và quy định.

17 giờ trước

Kịch bản xấu nhất dành cho tuyển Malaysia

Vụ việc FIFA kết luận 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia "gian lận giấy tờ" đang đe dọa tương lai của bóng đá nước này.

26:1588 hôm qua

Minh Nghi

