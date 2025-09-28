Tuyển Việt Nam hưởng lợi lớn nếu Malaysia bị xử thua

Trong trường hợp Malaysia bị xử thua, tuyển Việt Nam sẽ được cộng điểm, thăng tiến trên BXH FIFA đồng thời rộng cửa giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi lớn nếu Malaysia bị xử thua. Ảnh: Malaysia NT.

Theo tính toán từ Football Ranking, nếu Malaysia bị xử thua do gian lận trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch thi đấu, “những chiến binh sao vàng” có thể được cộng thêm 25 điểm. Đây là một con số rất quan trọng để cải thiện vị trí trên BXH FIFA. Cụ thể, “những chiến binh sao vàng” sẽ lấy lại 13,02 điểm đã mất trong trận thua 0-4 trước Malaysia, đồng thời được cộng 11,98 điểm từ việc “những chú hổ vàng” bị xử thua 0-3.

Ở chiều ngược lại, Malaysia đã sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch mới bị FIFA cấm thi đấu từ cột mốc tháng 3/2025. Đội tuyển này sẽ đối mặt nguy cơ bị trừ hơn 70 điểm. Toàn bộ điểm số họ từng tích lũy qua các chiến thắng trước Nepal (2-0), Việt Nam (4-0), Singapore (2-1), Palestine (1-0) cùng trận hòa 1-1 với Cape Verde đều bị hủy bỏ.

Ngoài ra, Malaysia còn bị trừ một số điểm tương đương do bị xử thua ở các trận đấu đó. Khi đó, Malaysia tụt hạng sâu đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Malaysia có thể bị trừ tới 70 điểm nếu bị xử thua. Ảnh: Malaysia NT.

Trước đó, tối 26/9, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) 11,5 tỷ đồng và cấm 7 cầu nhập tịch thủ liên quan thi đấu trong vòng 1 năm. Các cầu thủ bao gồm Facundo Garcés, Héctor Hevel, João Figueiredo, Imanol Machuca, Gabriel Filipe, Rodrigo Holgado và Irazabal.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Tòa án Bóng đá FIFA để thụ lý. AFC cho biết sẽ chờ quyết định cuối cùng từ FIFA trước khi đưa ra động thái tiếp theo.

Ngày 28/9, ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin – Chủ tịch danh dự của FAM, đồng thời là thành viên Hội đồng FIFA, đã lên đường sang Zurich (Thụy Sĩ) để làm việc với FIFA. Phó Chủ tịch FAM, ông Datuk Dollah Salleh, chia sẻ với truyền thông: “Chúng tôi đã trao đổi ở cấp cao nhất. Hãy cùng chờ phán quyết trong vòng 10 ngày tới”.