Từ 1994 đến 2025: Malaysia tái hiện thảm họa bóng đá

Chuyên gia cảnh báo, án phạt của FIFA không chỉ là cú sốc tài chính mà còn có thể phá hủy hệ sinh thái bóng đá Malaysia, từ giải VĐQG đến đào tạo trẻ.

Bóng đá Malaysia đang chao đảo vì dàn cầu thủ nhập tịch vướng rắc rối.

Bóng đá Malaysia đang đối diện một trong những biến cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại, sau khi FIFA ra quyết định treo giò 7 cầu thủ gốc lai và phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì hành vi làm giả giấy tờ. Không chỉ là vấn đề tài chính, án phạt này còn có nguy cơ phá hỏng toàn bộ hệ sinh thái bóng đá nước này, kéo theo hàng loạt hệ lụy khôn lường.

So sánh với scandal 1994

Chuyên gia bóng đá Pekan Ramli gọi vụ việc là một “thảm họa lớn”, sánh ngang với vụ dàn xếp tỷ số năm 1994 - sự kiện từng khiến hàng chục cầu thủ và HLV bị cấm thi đấu, làm chao đảo nền bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, theo ông, mức độ nghiêm trọng lần này còn cao hơn: “Năm 1994 chỉ là khủng hoảng nội bộ, còn lần này, vấn đề đã leo thang tới mức liên quan trực tiếp đến FIFA. Hình ảnh quốc tế của bóng đá Malaysia bị tổn hại nghiêm trọng”.

Lời cảnh báo không hề quá lời. Nếu như scandal năm 1994 chỉ khiến giải quốc nội mất uy tín, thì vụ việc hiện tại có thể dẫn tới việc hủy kết quả trận thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, thậm chí đẩy FAM vào kịch bản bị FIFA đình chỉ hoạt động - giống như những gì từng xảy ra với Indonesia.

“Nếu điều đó thành sự thật, hậu quả sẽ khôn lường: giải VĐQG bị gián đoạn, các dự án đào tạo trẻ phải dừng lại, và tương lai cả một thế hệ cầu thủ trẻ Malaysia bị ảnh hưởng nặng nề”, Pekan nhấn mạnh.

Bóng đá Malaysia đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Theo công bố từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 1,9 triệu RM). Cùng lúc, 7 cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 franc (11.000 RM) và chịu án treo giò 12 tháng, có hiệu lực ngay lập tức.

FIFA xác định FAM đã vi phạm Điều 22 Bộ luật kỷ luật FIFA, điều khoản liên quan trực tiếp đến hành vi giả mạo và làm sai lệch tài liệu.

Bảy cầu thủ bị treo giò gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Tất cả đều góp mặt trong trận đấu với Việt Nam hôm 10/6, trận thắng được coi là bước ngoặt cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 nhưng giờ đang đứng trước nguy cơ bị hủy kết quả.

Lo ngại sụp đổ hệ sinh thái bóng đá

Ở góc độ khác, huyền thoại bóng đá Malaysia Jamal Nasir Ismail bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Ông cho rằng bê bối này không chỉ gây tổn hại tới uy tín quốc gia mà còn đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tính liêm chính của FAM - tổ chức đầu não của môn thể thao vua tại Malaysia.

“Nguy cơ lớn nhất là khả năng FAM bị FIFA đình chỉ. Nếu điều đó xảy ra, giải quốc nội sẽ buộc phải dừng, các chương trình bóng đá cộng đồng bị đóng băng, đào tạo trẻ tê liệt và nhà tài trợ sẽ mất niềm tin. Khi ấy, toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia sẽ sụp đổ”, Jamal cảnh báo.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia giờ đang bị chỉ trích.

Thực tế, bóng đá Malaysia những năm qua vẫn loay hoay tìm lại vị thế trong khu vực. Sau khi đội tuyển quốc gia gặt hái một số kết quả khả quan, niềm tin nơi người hâm mộ đang trở lại. Nhưng với án phạt lần này, tất cả có thể sụp đổ chỉ sau một đêm.

Điều đáng nói, mọi hệ lụy đều bắt nguồn từ sự thiếu minh bạch trong công tác quản lý cầu thủ nhập tịch. Trong bối cảnh nhiều nước Đông Nam Á đã và đang sử dụng chính sách này để nâng tầm đội tuyển, Malaysia lại biến nó thành con dao hai lưỡi. Những sai phạm liên quan đến giấy tờ không chỉ vi phạm luật, mà còn đi ngược lại tinh thần thể thao.

Án phạt từ FIFA không chỉ là cú đòn giáng mạnh về tài chính, mà còn là lời cảnh tỉnh khẩn cấp cho FAM: sự bất cẩn, thiếu trách nhiệm, hay tệ hơn là gian lận có hệ thống, đều phải trả giá đắt. Và cái giá lần này không chỉ dừng ở tiền phạt hay vài cầu thủ bị treo giò – nó có thể khiến cả nền bóng đá Malaysia tụt lùi nhiều năm.

Bóng đá Malaysia từng đứng dậy sau cú sốc năm 1994. Nhưng lần này, thử thách còn lớn hơn: không chỉ là dọn dẹp tiêu cực trong nước, mà còn phải khôi phục niềm tin với cộng đồng bóng đá quốc tế. Đó là hành trình gian nan, đòi hỏi FAM phải cải tổ toàn diện và chứng minh được sự liêm chính thực sự trong từng quyết định.

Từ một vụ vi phạm giấy tờ, Malaysia có nguy cơ mất tất cả: danh dự, niềm tin, tương lai. Và hơn lúc nào hết, bóng đá Malaysia cần một cuộc tự soi chiếu, bởi nếu không, “thảm họa lớn” lần này sẽ trở thành vết nhơ khó gột rửa trong lịch sử.