Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn vào Ủy ban Thi đấu quốc tế

  • Thứ tư, 8/10/2025 11:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 7/10, FIFA quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF và Ủy viên Ban Thường vụ AFC, vào Ủy ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia nhiệm kỳ 2025-2029.

Ông Trần Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ mới ở FIFA. Ảnh: VFF.

Theo văn bản gửi đến VFF, FIFA cho biết quyết định này được Hội đồng FIFA thông qua tại phiên họp ngày 2/10/2025, đồng thời khẳng định sẽ "hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để ông Trần Quốc Tuấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới".

Ủy ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia là một trong những cơ quan quan trọng của FIFA, có chức năng tham mưu và tư vấn cho Hội đồng FIFA trong việc hoạch định chiến lược, xây dựng quy chế tổ chức, cũng như điều hành các giải đấu quốc tế lớn như FIFA World Cup, U20 FIFA World Cup, U17 FIFA World Cup cùng các giải thuộc hệ thống FIFA.

Sự hiện diện của ông Trần Quốc Tuấn trong cơ quan đánh dấu một bước tiến mới của bóng đá Việt Nam trong cấu trúc điều hành toàn cầu, khẳng định vị thế ngày càng được ghi nhận của VFF trong cộng đồng bóng đá quốc tế.

Trước đó, ông Tuấn đảm nhiệm nhiều trọng trách tại châu lục, trong đó có vai trò Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của AFC và AFF, Ủy viên Ban Tổ chức AFC Asian Cup 2023-2027, và mới đây là Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam Asiad 2026 tại Nhật Bản.

Cùng với ông Trần Quốc Tuấn, Việt Nam còn có 2 đại diện khác được mời tham gia vào các ban chuyên môn của FIFA gồm Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú (Ban Y học FIFA) và Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà (Ban Bóng đá nữ FIFA).

Việc 3 đại diện của VFF góp mặt trong các cơ quan điều hành cao nhất của FIFA không chỉ là niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam, mà còn là dấu hiệu cho thấy tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng trong tiến trình phát triển bóng đá thế giới.

HLV Kim Sang-sik đề xuất nhập tịch thủ môn Patrik Lê Giang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho thủ môn Patrik Lê Giang, theo đề xuất từ VFF và HLV Kim Sang-sik.

20:36 3/10/2025

Bóng đá Việt Nam đã đúng khi không chạy theo Indonesia, Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đúng khi kiên định với con đường đào tạo trẻ thay vì chiến lược nhập tịch cầu thủ để nhanh chóng nâng cấp đội hình như Indonesia hay Malaysia.

19:53 29/9/2025

Hàng loạt án phạt nặng ở giải vô địch futsal U20 Quốc gia

VFF kỷ luật 5 HLV và cầu thủ của hai đội Thái Sơn Nam và Sài Gòn Titans vì có hành vi tiêu cực trong thi đấu tại Giải vô địch futsal U20 Quốc gia.

09:03 17/9/2025

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.

Minh Nghi

Ông Trần Quốc Tuấn FIFA Trần Quốc Tuấn VFF FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

HLV tuyen Malaysia len tieng ve an phat cua FIFA hinh anh

HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA

4 phút trước 13:28 8/10/2025

0

Dù chịu án phạt FIFA, đội tuyển Malaysia vẫn tập trung cao độ cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, quyết tâm mang đến màn trình diễn thuyết phục cho người hâm mộ.

Hoi tho moi cua tuyen Viet Nam hinh anh

Hơi thở mới của tuyển Việt Nam

1 giờ trước 12:14 8/10/2025

0

HLV Kim Sang-sik gọi 8 cầu thủ U23 lên tuyển Việt Nam cho hai trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, vừa là thử thách, vừa là cơ hội để họ khẳng định mình.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý