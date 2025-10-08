FIFA bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn vào Ủy ban Thi đấu quốc tế

Tối 7/10, FIFA quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF và Ủy viên Ban Thường vụ AFC, vào Ủy ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia nhiệm kỳ 2025-2029.

Ông Trần Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ mới ở FIFA. Ảnh: VFF.

Theo văn bản gửi đến VFF, FIFA cho biết quyết định này được Hội đồng FIFA thông qua tại phiên họp ngày 2/10/2025, đồng thời khẳng định sẽ "hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để ông Trần Quốc Tuấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới".

Ủy ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia là một trong những cơ quan quan trọng của FIFA, có chức năng tham mưu và tư vấn cho Hội đồng FIFA trong việc hoạch định chiến lược, xây dựng quy chế tổ chức, cũng như điều hành các giải đấu quốc tế lớn như FIFA World Cup, U20 FIFA World Cup, U17 FIFA World Cup cùng các giải thuộc hệ thống FIFA.

Sự hiện diện của ông Trần Quốc Tuấn trong cơ quan đánh dấu một bước tiến mới của bóng đá Việt Nam trong cấu trúc điều hành toàn cầu, khẳng định vị thế ngày càng được ghi nhận của VFF trong cộng đồng bóng đá quốc tế.

Trước đó, ông Tuấn đảm nhiệm nhiều trọng trách tại châu lục, trong đó có vai trò Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của AFC và AFF, Ủy viên Ban Tổ chức AFC Asian Cup 2023-2027, và mới đây là Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam Asiad 2026 tại Nhật Bản.

Cùng với ông Trần Quốc Tuấn, Việt Nam còn có 2 đại diện khác được mời tham gia vào các ban chuyên môn của FIFA gồm Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú (Ban Y học FIFA) và Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà (Ban Bóng đá nữ FIFA).

Việc 3 đại diện của VFF góp mặt trong các cơ quan điều hành cao nhất của FIFA không chỉ là niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam, mà còn là dấu hiệu cho thấy tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng trong tiến trình phát triển bóng đá thế giới.