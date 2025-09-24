ĐKVĐ Hà Nội vào chung kết U17 Quốc gia

Chiều 24/9, đương kim vô địch Hà Nội vượt qua Đà Nẵng với tỷ số 2-1, trở thành đội đầu tiên góp mặt ở trận chung kết U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

U17 Hà Nội xuất sắc vượt qua U17 SHB Đà Nẵng ở bán kết.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Hà Nội nhanh chóng áp đặt thế trận. Chỉ mất 2 phút, Nguyễn Lực có cơ hội mở tỷ số khi thoát xuống ở cự ly chỉ vài mét, song cú dứt điểm lại không thành công.

Sức ép liên tục khiến hàng thủ đội bóng sông Hàn rơi vào thế bị động và mắc sai lầm. Phút 17, từ cú sút tưởng chừng vô hại của Nguyễn Lực, thủ môn Hoàng Phúc bắt không dính, tạo điều kiện để Mạnh Quân kịp thời lao vào dứt điểm cận thành, đưa Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0.

Những phút sau đó, U17 Hà Nội tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. Văn Tấn có pha đánh đầu nguy hiểm ở phút 24 nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Suốt hiệp 1, U17 Đà Nẵng gần như không thể triển khai tấn công do tuyến giữa lép vế hoàn toàn.

Bước sang hiệp 2, những điều chỉnh chiến thuật của HLV Đoàn Hùng Sơn giúp U17 Đà Nẵng chơi khởi sắc hơn. Phút 48, từ cú đá phạt sát vòng cấm, thủ môn Bá Huấn đẩy bóng chạm xà, tạo điều kiện để Tin Tin băng vào đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Thế trận cân bằng được duy trì cho đến phút 72, khi Anh Quân bên phía đội bóng sông Hàn để bóng chạm tay trong vung cấm. Trên chấm 11 m, Mạnh Quân bình tĩnh hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1 cho U17 Hà Nội.

Với kết quả này, đội bóng thủ đô giành quyền vào chơi trận chung kết, qua đó có cơ hội bảo vệ ngôi vương. Ngược lại, U17 Đà Nẵng nhận giải đồng hạng Ba.