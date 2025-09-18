SLNA, Hà Nội giành vé tứ kết, HAGL sớm dừng bước

Chiều 18/9, VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 tiếp tục sôi động với lượt trận cuối cùng của bảng B và C.

Giải U17 Quốc gia đã xác định được những gương mặt vào tứ kết.

Ba đội mạnh là SLNA, Hà Nội và Thể Công cùng PVF-CAND giành quyền góp mặt ở tứ kết, trong khi HAGL chính thức dừng bước.



Ở bảng B, SLNA khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng 3-1 trước HAGL. Viết Duy mở màn bằng pha solo kỹ thuật rồi lốp bóng tinh tế, trước khi Vũ Thái gỡ hòa cho HAGL bằng cú đá phạt đẹp mắt. Sang hiệp 2, Anh Đức và Huy Phan lần lượt lập công, ấn định chiến thắng cho đội bóng xứ Nghệ.

Trong trận đấu còn lại, Hà Nội thể hiện sự chắc chắn và hiệu quả khi vượt qua Becamex TP.HCM 2-0 nhờ các bàn thắng của Mạnh Quân và Minh Đức. Kết thúc bảng đấu, SLNA và Hà Nội cùng có 7 điểm, giành hai suất trực tiếp vào tứ kết. HAGL trắng tay sau 3 trận bị loại, còn Becamex TP.HCM (3 điểm) phải chờ xét vé vớt cho đội thứ ba có thành tích tốt.

Tại bảng C, Thể Công và PVF-CAND cùng thắng đậm để khẳng định sức mạnh. Trước TP.HCM, Thể Công chơi áp đảo và ghi tới 7 bàn, trong đó Đại Nhân và Huy Hoàng mỗi người lập cú đúp. TP.HCM chỉ có hai bàn danh dự, khép lại vòng bảng với thành tích toàn thua. Ở trận còn lại, PVF-CAND thắng An Giang 5-1 nhờ phong độ chói sáng của Văn Dương với cú hat-trick.

Chung cuộc, PVF-CAND nhất bảng C với 9 điểm tuyệt đối, Thể Công nhì bảng (6 điểm). An Giang có 3 điểm và cũng phải chờ xét vé vớt.

Sau vòng bảng, bốn đội đầu tiên góp mặt ở tứ kết là PVF-CAND, SLNA, Hà Nội và Thể Công, hứa hẹn những màn so tài hấp dẫn ở vòng knock-out.