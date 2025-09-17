Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bóng đá TP.HCM hòa CAHN ở VCK U17 Quốc gia

  • Thứ tư, 17/9/2025 20:43 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Con trai cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải - Quang Khôi ghi bàn nhưng CLB Bóng đá TP.HCM để CAHN cầm hòa 1-1 ở lượt trận thứ 2 bảng A VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

CLB Bóng đá TP.HCM có trận hòa với CAHN ở lượt trận thứ 2 VCK U17 Quốc gia.

Trên sân nhà, U17 Bóng đá TP.HCM nhập cuộc hứng khởi, quyết tâm sớm giành vé vào tứ kết. Bộ đôi tiền đạo Quang Hưng - Quang Khôi liên tục khuấy đảo hàng thủ và sớm tạo dấu ấn. Phút 17, Quang Hưng ngoặt bóng khéo léo bên cánh trái rồi căng ngang để Quang Khôi dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Tuy nhiên, cơn mưa nặng hạt làm lối chơi ban bật kỹ thuật của đội chủ nhà gặp khó. Ngược lại, CAHN tận dụng thể hình, thể lực và những pha bóng dài. Phút 52, từ quả đá phạt của Gia Huấn, Quốc Đạt bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng giúp đội khách chơi tự tin hơn, tạo ra thêm một số cơ hội nguy hiểm, song không tận dụng thành công. Ở chiều ngược lại, Bóng đá TP.HCM cũng có vài pha bóng sóng gió cuối trận nhưng không ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận chia điểm.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Đà Nẵng vượt qua Nam Định 1-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Đình Giang phút 42. Dù phải chơi thiếu người từ phút 85 do Đinh Xuân Xiêng nhận thẻ đỏ, đội bóng sông Hàn vẫn bảo toàn chiến thắng.

Sau hai lượt trận, CLB Bóng đá TP.HCM dẫn đầu bảng A với 4 điểm, trong khi SHB Đà Nẵng và Nam Định cùng có 3 điểm, CAHN mới chỉ giành 1 điểm.

Vòng chung kết U17 Quốc gia 2025 diễn ra từ 14/9 đến 26/9 tại TP.HCM. Bảng A gồm các đội Bóng đá TP.HCM, CAHN, Nam Định và Đà Nẵng. Bảng B có Becamex TP.HCM, HAGL, Hà Nội và SLNA. Bảng C gồm TP.HCM, An Giang, PVF-CAND và Thể Công Viettel.

U17 PVF-CAND khẳng định sức mạnh, vé tứ kết gọi tên

Chiều 16/9, lượt trận thứ hai các bảng B và C VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 diễn ra với tâm điểm là chiến thắng áp đảo của U17 PVF-CAND, qua đó trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết.

27:1650 hôm qua

Khai mạc VCK U17 Quốc gia 2025

Chiều 15/9, lễ khai mạc vòng chung kết Giải vô địch U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã diễn ra tại sân Bà Rịa (TP.HCM).

18:11 15/9/2025

SLNA, Hà Nội thắng đậm ngày ra quân VCK U17 Quốc gia

Chiều 14/9, lượt trận mở màn bảng B và C VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 chứng kiến chiến thắng của các ứng viên vô địch SLNA, Hà Nội và PVF-CAND.

20:21 14/9/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

CLB Bóng đá TP.HCM Nguyễn Quang Hải CLB Bóng đá TP.HCM CAHN U17 Quốc gia

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý