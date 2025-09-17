Bóng đá TP.HCM hòa CAHN ở VCK U17 Quốc gia

Con trai cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải - Quang Khôi ghi bàn nhưng CLB Bóng đá TP.HCM để CAHN cầm hòa 1-1 ở lượt trận thứ 2 bảng A VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

Trên sân nhà, U17 Bóng đá TP.HCM nhập cuộc hứng khởi, quyết tâm sớm giành vé vào tứ kết. Bộ đôi tiền đạo Quang Hưng - Quang Khôi liên tục khuấy đảo hàng thủ và sớm tạo dấu ấn. Phút 17, Quang Hưng ngoặt bóng khéo léo bên cánh trái rồi căng ngang để Quang Khôi dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Tuy nhiên, cơn mưa nặng hạt làm lối chơi ban bật kỹ thuật của đội chủ nhà gặp khó. Ngược lại, CAHN tận dụng thể hình, thể lực và những pha bóng dài. Phút 52, từ quả đá phạt của Gia Huấn, Quốc Đạt bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng giúp đội khách chơi tự tin hơn, tạo ra thêm một số cơ hội nguy hiểm, song không tận dụng thành công. Ở chiều ngược lại, Bóng đá TP.HCM cũng có vài pha bóng sóng gió cuối trận nhưng không ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận chia điểm.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Đà Nẵng vượt qua Nam Định 1-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Đình Giang phút 42. Dù phải chơi thiếu người từ phút 85 do Đinh Xuân Xiêng nhận thẻ đỏ, đội bóng sông Hàn vẫn bảo toàn chiến thắng.

Sau hai lượt trận, CLB Bóng đá TP.HCM dẫn đầu bảng A với 4 điểm, trong khi SHB Đà Nẵng và Nam Định cùng có 3 điểm, CAHN mới chỉ giành 1 điểm.

Vòng chung kết U17 Quốc gia 2025 diễn ra từ 14/9 đến 26/9 tại TP.HCM. Bảng A gồm các đội Bóng đá TP.HCM, CAHN, Nam Định và Đà Nẵng. Bảng B có Becamex TP.HCM, HAGL, Hà Nội và SLNA. Bảng C gồm TP.HCM, An Giang, PVF-CAND và Thể Công Viettel.