Xác định 2 cặp bán kết VCK U17 Quốc gia 2025

  • Thứ hai, 22/9/2025 20:04 (GMT+7)
  • 20:04 22/9/2025

Chiều 22/9, Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Nam Định và Thể Công Viettel thi đấu xuất sắc để giành vé vào vòng bán kết VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025.

Thể Công Viettel ngược dòng thắng CLB Bóng đá TP.HCM.

Trận cầu tâm điểm giữa PVF-CAND và Hà Nội diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. PVF-CAND mở tỷ số phút thứ 8 nhờ cú đánh đầu của Nguyễn Du, nhưng chỉ ít phút sau Văn Tấn gỡ hòa cho Hà Nội.

ĐKVĐ sau đó chơi lấn lướt và dẫn ngược 2-1 ở phút 35 với cú sút phạt đẹp mắt của Nguyễn Lực. Hiệp 2, PVF-CAND tấn công dồn ép, song bất lực trước hàng thủ chắc chắn của đối thủ và đành chấp nhận thất bại 1-2.

Trong khi đó, Đà Nẵng trải qua trận đấu căng thẳng với An Giang. Sau 90 phút hòa 0-0, hai đội phải phân định bằng loạt luân lưu. Đội bóng trẻ sông Hàn bản lĩnh hơn, thắng 5-4 để góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất gặp Hà Nội.

Ở cặp đấu khác, Nam Định vượt qua SLNA 3-2 trong trận cầu giàu kịch tính. SLNA hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng Nam Định kiên cường gỡ hòa và ấn định chiến thắng ở phút 89 nhờ cú sút xa quyết đoán của Văn Tuân.

Tấm vé cuối cùng thuộc về Thể Công Viettel sau khi thắng CLB Bóng đá TP.HCM nghẹt thở. Đội bóng thành phố mở tỷ số ở phút 69, nhưng cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Đức Nguyên lập cú đúp trong 20 phút cuối, giúp Thể Công ngược dòng thắng 2-1.

Loạt trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 24/9. Vào lúc 14h00, Hà Nội chạm trán SHB Đà Nẵng, trong khi Nam Định đối đầu Thể Công Viettel vào lúc 16h45.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

VCK U17 Quốc gia 2025 U17 Quốc gia 2025 bán kết Thể Công

